Ashiuchi apresenta projeto de Suzano em evento da ONU em NY

O prefeito Rodrigo Ashiuchi e o secretário municipal de Educação, Leandro Bassini, apresentaram nesta segunda-feira (23/09), durante o evento “Every Child Can Learn: Mobilizing Support to Make Learning Inclusive” (Toda Criança Pode Aprender: Mobilizando Apoio para Tornar a Aprendizagem Inclusiva), o trabalho realizado em parceria com a Perkins School for the Blind (Escola Perkins para Deficientes Visuais) com alunos que possuem deficiência visual, deficiência múltipla e surdocegueira na rede de ensino da cidade. O painel - organizado pela entidade “Lever for a Change” - ocorre em Nova York, nos Estados Unidos, nesta que também é a semana da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) e da Cúpula do Futuro.

Suzano foi uma das cidades convidadas para participar do painel por conta do excepcional trabalho desenvolvido com alunos que possuem algum tipo de deficiência no município. Sob a ótica de representantes de dezenas de países de várias regiões do planeta, o seminário abordou o desenvolvimento de projetos voltados especialmente à educação inclusiva. A cidade apresentou recursos e mecanismos criados durante a atual gestão para o atendimento aos estudantes da rede municipal de ensino que necessitam de uma atenção especial dentro das escolas. Além de Ashiuchi e Bassini, o secretário municipal de Comunicação Pública, Paulo Pavione, também participou do encontro. Eles foram recepcionados pelo presidente e CEO da Perkins, Dave Power, e pela diretora da Perkins Internacional - América Latina e Caribe, Gloria Rodriguez.

A mesa do evento foi composta pela vice-presidente do Programa de Estratégia e Aprendizagem da Lever For Change, Kristen J. Molyneaux; da chefe de Programas e Transparência de Impacto da UBS Optimus Foundation, da Suíça, Nalini Tarakeshwar; da diretora global de Educação e Desenvolvimento do Adolescente do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), a indiana Pia Rebello Britto; da líder juvenil e defensora da educação inclusiva, a guatemalteca Maria José Carranza Padilla; e da diretora executiva para os programas internacionais da Perkins, Katherine Holland.

A parceria entre a Secretaria de Educação e a Perkins promove, desde 2023, suporte e monitoramento a 118 alunos de quatro escolas municipais que recebem o projeto: Antônio Marques Figueira, do Jardim Santa Helena, que possui 62 alunos com deficiência; Victor Salviano, do Cidade Miguel Badra, que tem 25; Abrão Salomão Domingues, do Tabamarajoara, que possui 16; e Augustinha Raphaela Maida Molteni, do Jardim Natal, que acolhe 15 alunos com deficiência. O grupo atua com o objetivo de fornecer suporte especializado, planejamento, treinamento, orientações e monitoramentos para a equipe escolar, alunos e familiares a fim de fazer com que essas unidades consigam transformar suas práticas pedagógicas favorecendo o avanço do desenvolvimento e da aprendizagem dos seus alunos, fomentando uma inclusão efetiva e responsável, cumprindo papel fundamental na integração de estudantes com deficiências na rede municipal de ensino de Suzano.

O encontro também possibilitou que Ashiuchi e Bassini apresentassem aos países representados o Atendimento Educacional Especializado (AEE), iniciativa oferecida de forma complementar aos estudantes da rede municipal de educação que tem o objetivo de romper as barreiras que dificultam ou impedem que a educação inclusiva ocorra nas escolas e facilitar a convivência com os colegas. O projeto, que possui 43 salas de recursos multifuncionais e 40 professores espalhados pela cidade, atende mais de 1,1 mil alunos que possuem algum tipo de deficiência na rede. Os encontros e acolhimentos oferecidos aos pais destes estudantes e as diversas visitas realizadas pela pasta - que tiveram como objetivo enaltecer os projetos voltados à inclusão nas escolas do município - também receberam espaço no painel.

Outra pauta abordada com investidores pelo prefeito e o secretário no evento em Nova York foi a do novo Centro de Apoio à Criança com Deficiência, que será construído nas dependências do parque Max Feffer e será destinado ao atendimento de crianças de zero a 11 anos com todos os tipos de deficiência, incluindo o Transtorno do Espectro Autista (TEA). O Bassini, lembrou que o atendimento às crianças que possuem algum tipo de deficiência foi uma prioridade ao longo de toda a gestão e agradeceu pelo reconhecimento da escola e da entidade organizadora do evento.

“Essa é uma grande prova de que nosso trabalho está sendo eficiente. Iniciamos o projeto com a Perkins no ano passado e sabíamos que chegaríamos aqui hoje, pois se trata de uma organização internacional séria que é referência em trabalhos educacionais voltados a alunos com deficiência visual, deficiência múltipla e surdo-cegueira nos Estados Unidos e no mundo. Eles confiaram na gente e estamos colhendo os frutos juntos”, afirmou o chefe da pasta.