Ashiuchi destaca prioridades e defende ajuda aos municípios

O ex-prefeito de Suzano e candidato a deputado estadual Rodrigo Ashiuchi (PL) afirmou que pretende levar para a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) demandas de Suzano e do Alto Tietê, caso seja eleito. Durante o DS Entrevista da última quinta-feira (24), ele citou como prioridades a conclusão da alça do Rodoanel, a reforma da Delegacia de Suzano, investimentos em segurança, transporte público, meio ambiente e uma maior participação dos municípios na divisão de recursos públicos.

Durante a entrevista, Ashiuchi afirmou que já percorreu cerca de 45 mil a 47 mil quilômetros durante a pré-campanha e a campanha, passando por cidades do interior, litoral, região metropolitana e Alto Tietê.

Uma das principais bandeiras apresentadas pelo candidato é a ampliação da participação dos municípios nos recursos públicos. Ashiuchi defende uma repactuação da divisão dos repasses do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), com atuação conjunta entre prefeitos, deputados estaduais e federais e senadores.

O candidato também comentou o debate envolvendo as emendas parlamentares e afirmou que considera importante fiscalizar a aplicação dos recursos destinados aos municípios. Ao citar Suzano, ele afirma que as verbas recebidas durante sua gestão foram direcionadas para as áreas previstas, como a saúde.

Ao fazer um balanço dos oito anos em que esteve à frente da Prefeitura de Suzano, Ashiuchi destacou a aprovação de sete das oito contas referentes aos seus mandatos, mais de 153 obras e mais de 350 quilômetros de pavimentação realizados durante o período.

Segundo ele, a alça do Rodoanel é uma das principais obras que ainda pretende acompanhar. Ashiuchi afirmou que, caso seja eleito, pretende atuar junto ao governo estadual para garantir a execução do projeto, que considera estratégico para Suzano e para outras cidades do Alto Tietê.

Na atuação regional, o candidato citou segurança, saúde e infraestrutura como áreas prioritárias. O ex-prefeito ainda comentou uma proposta de extensão do transporte ferroviário de passageiros entre Rio Grande da Serra e o Distrito de Palmeiras, na região sul da cidade, utilizando o trecho atualmente destinado ao transporte de cargas. Segundo ele, a iniciativa precisaria passar por estudos de viabilidade técnica e financeira antes de ser defendida junto ao Estado.

Na área da segurança, Ashiuchi defendeu a conclusão do projeto de reforma da Delegacia de Suzano. Segundo ele, a obra foi planejada durante sua gestão e representa uma demanda importante para o atendimento da Polícia Civil. “Eu participei do projeto na época que era prefeito e eu quero que isso saia do papel e se torne uma realidade”, afirmou.

O candidato também citou investimentos realizados na segurança municipal durante seus dois mandatos, como a ampliação do monitoramento por câmeras e a implantação do Centro de Segurança Integrada (CSI). Segundo ele, o sistema chegou a contar com mais de 1,2 câmeras.

Outro tema abordado foi a cobrança da taxa de custeio ambiental, a taxa de lixo, em Suzano. Ashiuchi afirmou que a cobrança está relacionada ao marco regulatório federal do saneamento e disse que eventual mudança deveria ocorrer na legislação nacional.

Ele também comentou a liminar que suspendeu a cobrança em Suzano e, segundo o ex-prefeito, a decisão estaria relacionada à forma de cobrança. Ashiuchi defendeu que o debate seja feito a partir da legislação federal que criou a obrigação.

Ashiuchi também avaliou a administração do atual prefeito Pedro Ishi (PL). Segundo ele, Suzano mantém a execução de obras mesmo diante das dificuldades econômicas enfrentadas pelos municípios. O ex-prefeito citou a entrega do Terminal Jorge Ueno de Palmeiras, do prolongamento da Avenida Roberto Simonsen, da Fatec Suzano e obras de pavimentação como exemplos da continuidade administrativa. “Eu vejo que o Pedro está no caminho certo”, declarou.