Cineteatro recebe mostra cultural de alunos da Apae e do Centro de Convivência

O Cineteatro Wilma Bentivegna, no Centro, recebeu, nesta sexta-feira (25/09), uma mostra cultural com trabalhos desenvolvidos por alunos da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Suzano e do Centro de Convivência da Pessoa com Deficiência de Suzano (CDC). A programação ocorreu ao longo do dia e reuniu familiares, profissionais, autoridades e integrantes das instituições para prestigiar as produções artísticas e culturais dos participantes.

A atividade contou com a presença da presidente do Fundo Social de Solidariedade de Suzano, a primeira-dama Déborah Ishi, além do presidente da Câmara, Artur Takayama, e representantes das instituições participantes. A iniciativa teve como objetivo valorizar as habilidades, a criatividade e a participação social das pessoas com deficiência, proporcionando um espaço para a apresentação dos trabalhos desenvolvidos durante as atividades realizadas ao longo do ano.

Entre as atrações esteve uma mostra com produções dos atendidos pela Apae e pelo CDC. No caso do Centro de Convivência, foram apresentados 20 materiais confeccionados por jovens e adultos em diferentes atividades, incluindo trabalhos de pintura em tecido e em tela, decoupage e outras técnicas manuais. A exposição também reuniu dez objetos agrupados produzidos pelos alunos da Apae, entre eles quadros, reciclagem e pinturas focados no Setembro Verde, que trata da inclusão social e dos direitos da pessoa com deficiência, e inspirados na obra do escultor Romero Britto.

A programação cultural ainda teve apresentações artísticas preparadas pelos participantes. Um dos destaques foi a apresentação do CDC inspirada no musical “A Família Addams”, que levou ao palco personagens e elementos da história fictícia.

Atualmente, o Centro de Convivência atende atualmente 108 jovens e adultos com deficiência, enquanto a Apae de Suzano acompanha cerca de 360 pessoas.

Para Déborah, a realização da mostra representa uma oportunidade de dar visibilidade ao potencial artístico das pessoas atendidas pelas instituições. Ela destacou que iniciativas como essa contribuem para fortalecer a inclusão e aproximar a população das atividades realizadas ao longo do ano. “É muito especial poder acompanhar de perto tudo aquilo que foi produzido por esses jovens e adultos. Cada trabalho e cada apresentação mostram dedicação, criatividade e, principalmente, o quanto é importante oferecer espaços para que todos possam se expressar, participar e mostrar seus talentos”, afirmou.