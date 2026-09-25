Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
sexta 25 de setembro de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 25/09/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Cidades

Cineteatro recebe mostra cultural de alunos da Apae e do Centro de Convivência

Evento reuniu trabalhos artísticos e apresentações produzidos por jovens e adultos com deficiência; programação também contou com musical

25 setembro 2026 - 17h54Por de Suzano
A programação ocorreu ao longo do dia e reuniu familiares, profissionais, autoridades e integrantes das instituições para prestigiar as produções artísticas e culturais dos participantes.A programação ocorreu ao longo do dia e reuniu familiares, profissionais, autoridades e integrantes das instituições para prestigiar as produções artísticas e culturais dos participantes. - (Foto: Luana Bergamini/Secop Suzano)

O Cineteatro Wilma Bentivegna, no Centro, recebeu, nesta sexta-feira (25/09), uma mostra cultural com trabalhos desenvolvidos por alunos da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Suzano e do Centro de Convivência da Pessoa com Deficiência de Suzano (CDC). A programação ocorreu ao longo do dia e reuniu familiares, profissionais, autoridades e integrantes das instituições para prestigiar as produções artísticas e culturais dos participantes.

A atividade contou com a presença da presidente do Fundo Social de Solidariedade de Suzano, a primeira-dama Déborah Ishi, além do presidente da Câmara, Artur Takayama, e representantes das instituições participantes. A iniciativa teve como objetivo valorizar as habilidades, a criatividade e a participação social das pessoas com deficiência, proporcionando um espaço para a apresentação dos trabalhos desenvolvidos durante as atividades realizadas ao longo do ano.

Entre as atrações esteve uma mostra com produções dos atendidos pela Apae e pelo CDC. No caso do Centro de Convivência, foram apresentados 20 materiais confeccionados por jovens e adultos em diferentes atividades, incluindo trabalhos de pintura em tecido e em tela, decoupage e outras técnicas manuais. A exposição também reuniu dez objetos agrupados produzidos pelos alunos da Apae, entre eles quadros, reciclagem e pinturas focados no Setembro Verde, que trata da inclusão social e dos direitos da pessoa com deficiência, e inspirados na obra do escultor Romero Britto.

A programação cultural ainda teve apresentações artísticas preparadas pelos participantes. Um dos destaques foi a apresentação do CDC inspirada no musical “A Família Addams”, que levou ao palco personagens e elementos da história fictícia.

Atualmente, o Centro de Convivência atende atualmente 108 jovens e adultos com deficiência, enquanto a Apae de Suzano acompanha cerca de 360 pessoas.

Para Déborah, a realização da mostra representa uma oportunidade de dar visibilidade ao potencial artístico das pessoas atendidas pelas instituições. Ela destacou que iniciativas como essa contribuem para fortalecer a inclusão e aproximar a população das atividades realizadas ao longo do ano. “É muito especial poder acompanhar de perto tudo aquilo que foi produzido por esses jovens e adultos. Cada trabalho e cada apresentação mostram dedicação, criatividade e, principalmente, o quanto é importante oferecer espaços para que todos possam se expressar, participar e mostrar seus talentos”, afirmou.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Obras de requalificação asfáltica na avenida Jorge Bei Maluf entram em fase final
Cidades

Obras de requalificação asfáltica na avenida Jorge Bei Maluf entram em fase final

Defesa Civil forma 20ª turma do Nupdec com jovens do Tiro de Guerra
Cidades

Defesa Civil forma 20ª turma do Nupdec com jovens do Tiro de Guerra

'Educando pela Cidade' contempla 262 crianças em semana de visita ao Corpo de Bombeiros
Cidades

'Educando pela Cidade' contempla 262 crianças em semana de visita ao Corpo de Bombeiros

Transporte orienta motoristas sobre condução segura no Dia Nacional do Trânsito
Cidades

Transporte orienta motoristas sobre condução segura no Dia Nacional do Trânsito

ACE Suzano organiza caravana gratuita para a Feira do Empreendedor 2026
Cidades

ACE Suzano organiza caravana gratuita para a Feira do Empreendedor 2026

Previsão do tempo para sexta-feira (25), em SP: massa de ar seco volta a predominar
Tempo

Previsão do tempo para sexta-feira (25), em SP: massa de ar seco volta a predominar