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Jornal Diário de Suzano - 25/09/2026
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Cidades

Obras de requalificação asfáltica na avenida Jorge Bei Maluf entram em fase final

Serviços realizados no trecho que faz limite com Mogi das Cruzes representa última etapa do trabalho, complementando as intervenções já executadas no restante da via

25 setembro 2026 - 18h02Por de Suzano
Serviços realizados no trecho que faz limite com Mogi das Cruzes representa última etapa do trabalho, complementando as intervenções já executadas no restante da viaServiços realizados no trecho que faz limite com Mogi das Cruzes representa última etapa do trabalho, complementando as intervenções já executadas no restante da via - (Foto: Anderson França/Secop Suzano)

As obras que estão transformando as condições de mobilidade da avenida Jorge Bei Maluf chegaram a sua fase final com os serviços executados nesta sexta-feira (25/09), quando foi realizada a aplicação de asfalto no trecho que faz limite com Mogi das Cruzes, onde ocorre a última etapa do trabalho na via.

As atividades se integram à requalificação proporcionada no restante da avenida, desde a rua Romanato Domênico, na Vila Maluf. A partir deste ponto, a prefeitura concluiu uma série de intervenções que promoveram revisão de guias, sarjetas, sarjetões, ajustes no sistema de drenagem e implantação de calçadas onde não havia. 

O projeto ainda contemplou ações que viabilizaram a duplicação do trecho no limite Mogi de Cruzes, para melhorar a conexão com a avenida das Orquídeas, já no município vizinho, e agilizar os deslocamentos dos motoristas que utilizam o acesso. As intervenções também aprimoraram a ligação com viaduto Leon Feffer, pela aplicação de asfalto que começou nas proximidades do Terminal de Transportes Urbanos Vereador Diniz José dos Santos Faria, o Terminal Norte.

Para garantir a execução de todas as etapas necessárias, foi investido um total de R$  R$ 10.026.684,63. As obras ficaram sob a responsabilidade da empresa Oestevalle Pavimentações e Construções Ltda.

Viaduto

As melhorias na avenida Jorge Bei Maluf se integraram à transformação pela qual passou o viaduto Leon Feffer, que ganhou uma nova alça de acesso, garantindo aos motoristas que vêm de Mogi a ligação direta com a avenida Governador Mario Covas Junior, a Marginal do Una, para conexão com o centro da cidade e com a rodovia Índio Tibiriçá (SP-31), em direção à região sul, sem precisar dar a volta pelo Terminal Norte. 

Com a readequação, foram proporcionadas mudanças num complexo de 2,5 quilômetros. A abertura da nova alça contou com serviços de terraplanagem e compactação do solo a fim de preparar o local para receber as guias e sarjetas, conclusão da drenagem e a execução de base da via com rachões e Brita Graduada Simples (BGS), para depois receber a pavimentação asfáltica com binder e capa asfáltica. 

A prefeitura também realizou obras que garantiram uma nova pavimentação na alça de saída para a avenida Jorge Bei Maluf. A etapa deu continuidade aos serviços implantados anteriormente, que incluiu reforço do solo e as intervenções no muro da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), dando origem a um novo traçado para os motoristas que estão descendo neste ponto.

O secretário municipal de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel Oliveira, afirmou que esse ponto estratégico para a mobilidade de Suzano passou por uma verdadeira transformação. “A avenida Jorge Bei Maluf e o viaduto Leon Feffer receberam as melhorias devidas para que pudéssemos beneficiar os motoristas que circulam por ali diariamente. Garantimos readequações no traçado, obras para melhor escoamento das águas da chuva e aplicação de um novo asfalto”, declarou o titular da pasta.

Por sua vez, o prefeito Pedro Ishi destacou que a requalificação asfáltica da avenida Jorge Bei Maluf é uma importante conquista para a cidade. “É uma grande satisfação poder garantir os serviços finais de mais uma grande obra de mobilidade no município. A via é essencial para Suzano e toda a região e, por isso, é tão utilizada por veículos de pequeno e grande porte. As melhorias contemplam moradores e a todos que precisam chegar nas indústrias que estão situadas no limite com o município de Mogi das Cruzes”, ressaltou o chefe do Executivo. 

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