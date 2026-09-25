Obras de requalificação asfáltica na avenida Jorge Bei Maluf entram em fase final

As obras que estão transformando as condições de mobilidade da avenida Jorge Bei Maluf chegaram a sua fase final com os serviços executados nesta sexta-feira (25/09), quando foi realizada a aplicação de asfalto no trecho que faz limite com Mogi das Cruzes, onde ocorre a última etapa do trabalho na via.

As atividades se integram à requalificação proporcionada no restante da avenida, desde a rua Romanato Domênico, na Vila Maluf. A partir deste ponto, a prefeitura concluiu uma série de intervenções que promoveram revisão de guias, sarjetas, sarjetões, ajustes no sistema de drenagem e implantação de calçadas onde não havia.

O projeto ainda contemplou ações que viabilizaram a duplicação do trecho no limite Mogi de Cruzes, para melhorar a conexão com a avenida das Orquídeas, já no município vizinho, e agilizar os deslocamentos dos motoristas que utilizam o acesso. As intervenções também aprimoraram a ligação com viaduto Leon Feffer, pela aplicação de asfalto que começou nas proximidades do Terminal de Transportes Urbanos Vereador Diniz José dos Santos Faria, o Terminal Norte.

Para garantir a execução de todas as etapas necessárias, foi investido um total de R$ R$ 10.026.684,63. As obras ficaram sob a responsabilidade da empresa Oestevalle Pavimentações e Construções Ltda.

Viaduto

As melhorias na avenida Jorge Bei Maluf se integraram à transformação pela qual passou o viaduto Leon Feffer, que ganhou uma nova alça de acesso, garantindo aos motoristas que vêm de Mogi a ligação direta com a avenida Governador Mario Covas Junior, a Marginal do Una, para conexão com o centro da cidade e com a rodovia Índio Tibiriçá (SP-31), em direção à região sul, sem precisar dar a volta pelo Terminal Norte.

Com a readequação, foram proporcionadas mudanças num complexo de 2,5 quilômetros. A abertura da nova alça contou com serviços de terraplanagem e compactação do solo a fim de preparar o local para receber as guias e sarjetas, conclusão da drenagem e a execução de base da via com rachões e Brita Graduada Simples (BGS), para depois receber a pavimentação asfáltica com binder e capa asfáltica.

A prefeitura também realizou obras que garantiram uma nova pavimentação na alça de saída para a avenida Jorge Bei Maluf. A etapa deu continuidade aos serviços implantados anteriormente, que incluiu reforço do solo e as intervenções no muro da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), dando origem a um novo traçado para os motoristas que estão descendo neste ponto.

O secretário municipal de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel Oliveira, afirmou que esse ponto estratégico para a mobilidade de Suzano passou por uma verdadeira transformação. “A avenida Jorge Bei Maluf e o viaduto Leon Feffer receberam as melhorias devidas para que pudéssemos beneficiar os motoristas que circulam por ali diariamente. Garantimos readequações no traçado, obras para melhor escoamento das águas da chuva e aplicação de um novo asfalto”, declarou o titular da pasta.

Por sua vez, o prefeito Pedro Ishi destacou que a requalificação asfáltica da avenida Jorge Bei Maluf é uma importante conquista para a cidade. “É uma grande satisfação poder garantir os serviços finais de mais uma grande obra de mobilidade no município. A via é essencial para Suzano e toda a região e, por isso, é tão utilizada por veículos de pequeno e grande porte. As melhorias contemplam moradores e a todos que precisam chegar nas indústrias que estão situadas no limite com o município de Mogi das Cruzes”, ressaltou o chefe do Executivo.