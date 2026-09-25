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Jornal Diário de Suzano - 25/09/2026
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Cidades

Transporte orienta motoristas sobre condução segura no Dia Nacional do Trânsito

Ação realizada na esquina da avenida Paulo Portela com a rua Baruel, no Jardim Paulista, buscou sensibilizar população sobre a importância de dirigir com responsabilidade

25 setembro 2026 - 16h41Por da Reportagem Local
Transporte orienta motoristas sobre condução segura no Dia Nacional do TrânsitoTransporte orienta motoristas sobre condução segura no Dia Nacional do Trânsito - (Foto: Luana Bergamini/Secop Suzano)

A Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana de Suzano organizou uma ação nesta sexta-feira (25/09) para reforçar orientações sobre condução segura junto aos motoristas que trafegavam entre a rua Baruel e a avenida Paulo Portela, no Jardim Paulista. A atividade foi realizada justamente na data em que se celebra o Dia Nacional do Trânsito.

Nesta oportunidade, houve sensibilização da população quanto à importância de dirigir com responsabilidade e garantir uma volta para casa com segurança. Por conta da proximidade do mês das crianças, foi entregue um panfleto que faz alusão ao desenho de um menino, que vinha acompanhado da frase “Estou te esperando”.

Ao longo da manhã, a equipe do departamento de Educação para o Trânsito ainda dialogou com os motoristas sobre os procedimentos aos quais todos precisam se atentar para evitar acidentes, como o uso de itens obrigatórios, incluindo cinto de segurança e assento elevado para crianças, o respeito aos limites de velocidade e a proibição da ingestão de álcool antes de dirigir.

A iniciativa se integrou ao trabalho realizado ao longo do ano, que tem como objetivo conscientizar não só os motoristas do presente como também do futuro, por meio de ações que acontecem nas vias da cidade e nos equipamentos de referência em educação e cultura, para contemplar especialmente as crianças.

No último dia 9 (quarta-feira), por exemplo, foram garantidos ensinamentos lúdicos sobre segurança no trânsito para crianças acolhidas pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) da cidade por meio de mais uma apresentação do Teatro de Fantoches, que foi realizada na sede da organização, na Vila Mazza.

A mesma atração foi proporcionada a 1.092 alunos de quatro escolas da cidade no mês de agosto e outros 509 estudantes de cinco unidades no mês de maio, integrando a programação da campanha “Maio Amarelo”, que ainda contou com um adesivaço em frente ao Paço Municipal Prefeito Firmino José da Costa e uma ação na garagem da concessionária da Radial Mais Transporte, na Vila Theodoro.

O secretário municipal de Transporte e Mobilidade Urbana, Claudinei Galo, frisou que as ações reforçam a conscientização dos motoristas e preservam a segurança que todos circulam pelas vias da cidade. “Temos um trabalho contínuo de educação para o trânsito, mas aproveitamos essas datas comemorativas para buscar um resultado ainda mais efetivo com o diálogo junto aos condutores”, pontuou o titular da pasta.

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