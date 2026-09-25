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Jornal Diário de Suzano - 25/09/2026
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Cidades

ACE Suzano organiza caravana gratuita para a Feira do Empreendedor 2026

Ônibus sairá da sede da entidade no dia 19 de outubro; inscrições para o transporte são limitadas e devem ser realizadas até 2 de outubro

25 setembro 2026 - 14h24Por de Suzano
ACE Suzano organiza caravana gratuita para a Feira do Empreendedor 2026ACE Suzano organiza caravana gratuita para a Feira do Empreendedor 2026 - (Foto: Divulgação/ACE Suzano)

A Associação Comercial e Empresarial (ACE Suzano), por meio do Sebrae Aqui, unidade ACE Suzano, está organizando uma caravana gratuita para a Feira do Empreendedor 2026 (FE26), realizada pelo Sebrae, em São Paulo. A iniciativa vai oferecer transporte sem custo para empresários e empreendedores da região interessados em visitar o evento no dia 19 de outubro (segunda-feira). As inscrições para a caravana podem ser realizadas até 2 de outubro. Para receber as orientações e garantir a participação, os interessados devem entrar em contato com a ACE Suzano pelo WhatsApp (11) 99104-1345.

A Feira do Empreendedor será realizada entre 19 e 22 de outubro, das 10 às 20 horas, no São Paulo Expo, na capital paulista. Com o conceito “FE26 – É mais negócio”, a 15ª edição tem expectativa de receber mais de 100 mil visitantes e contará com cerca de 900 expositores e mais de 20 arenas dedicadas a tendências, inovação, capacitação, palestras, rodadas de negócios e networking.

Entre os nomes que integram a programação estão a psicóloga e influenciadora Pequena Lô, que falará sobre “Adaptação como estratégia de sucesso”, e a empresária e cabeleireira Gue Oliveira, com “A Jornada do Herói”. Também estão confirmados o chef Rodrigo Oliveira, com uma palestra sobre comunidade, propósito e gestão; a artista Juliette, abordando autenticidade e marca pessoal; Martha Gabriel, com o tema “IA para Negócios”; a ilustradora e empresária Rafaella Tuma, com “Humor que vende”; além de Aretha Duarte e Monja Coen. A programação completa reúne atividades durante os quatro dias de evento.

Além das palestras, os visitantes terão acesso a consultorias, orientações especializadas, experiências práticas e espaços voltados a temas como gestão, marketing, finanças, inteligência artificial, inovação e novos negócios. A edição será organizada em seis eixos temáticos, contemplando desde quem deseja começar a empreender até empresários que buscam ampliar seus negócios e aprimorar a gestão.

Para o presidente da ACE Suzano, Cristiano Homan, a caravana amplia o acesso dos empreendedores locais a conhecimento e novas oportunidades. “A Feira do Empreendedor reúne conteúdo, inovação e muitas possibilidades de conexão em um único espaço. Nosso objetivo, ao disponibilizar o transporte, é facilitar a participação dos empresários da nossa região e proporcionar mais uma oportunidade para buscar conhecimento, referências e contatos que possam contribuir com seus negócios”, destaca.

O ônibus da caravana sairá no dia 19 de outubro, às 8 horas, da sede da ACE Suzano (rua Presidente Rodrigues Alves, 157, Centro). As vagas são limitadas e os interessados devem realizar duas inscrições: uma para participar gratuitamente da Feira do Empreendedor, por meio do site oficial do evento, e outra para garantir a vaga no transporte disponibilizado pelo Sebrae Aqui, unidade ACE Suzano.

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