'Educando pela Cidade' contempla 262 crianças em semana de visita ao Corpo de Bombeiros

O projeto da rede municipal de ensino “Educando pela Cidade” contemplou nesta semana mais 262 crianças com as experiências proporcionadas pelo aprendizado fora do ambiente escolar, a partir da visitação a alguns dos pontos de referência de Suzano, como o Parque Municipal de Conservação Ambiental Professora Bianca Carla Nunes da Silva, o Parque do Mirante, no Sesc, e a sede do 2º Subgrupamento do 17º Grupamento de Bombeiros, no Jardim Japão.

Entre a última segunda e esta sexta-feira (21 e 25/09), os alunos tiveram a oportunidade de aprofundar seus conhecimentos e reforçar seu vínculo com a cultura local e com a natureza pela possibilidade de conhecer ainda o Templo Budista Nambei Shingonshu Daigozan Jomyogi e o Cineteatro Wilma Bentivegna.

No período, foram contemplados estudantes de quatro escolas municipais: Professora Therezinha Pereira Lima Muzel, do Jardim São José; Professora Neyde Pião Vidal, do Parque Buenos Aires; Antonio Maschietto, do Jardim Santa Inês; e Professora Maria Odete Cara Gouvêa, do Jardim do Lago.

A semana de atividades começou com a visitação ao Templo Budista, na segunda-feira (21/09), por 66 alunos da Escola Municipal Professora Neyde Pião Vidal, que puderam apreciar a arquitetura típica japonesa e as estátuas sagradas entalhadas em madeira. Neste dia, 98 alunos da Escola Municipal Professora Therezinha Pereira Lima Muzel estiveram no Parque do Mirante, que proporciona não só uma vista panorâmica de Suzano, mas também da unidade de conservação municipal, com 1,7 milhão de metros quadrados (m²).

Na quarta-feira (23/09), 46 alunos da Escola Municipal Antônio Maschietto foram até o Cineteatro Wilma Bentivegna, palco de uma série de eventos da administração municipal e de atividades proporcionadas pelo Polo de Música e Audiovisual Paulo José, incluindo exibição de filmes e organização de oficinas.

Já nesta sexta-feira (25/09), 27 estudantes da Escola Municipal Professora Maria Odete Cara Gouvêa puderam conhecer o 2º Subgrupamento do 17º Grupamento de Bombeiros, onde tiveram conhecimento sobre o trabalho que garante suporte à população em situações de emergência. Também nesta data, mais 25 alunos da Escola Municipal Professora Terezinha Pereira Lima Muzel foram levados ao Templo Budista, para uma nova etapa de aprendizado.

Segundo a secretária municipal de Educação, Renata Priscila Magalhães, o projeto “Educando pela Cidade” tem proporcionado às crianças momentos valiosos de contato com a cultura e o aprendizado além da escola. “Oferecer aos alunos um momento educativo aliado ao lazer é fundamental. Graças ao projeto, milhares de crianças têm sido contempladas com experiências significativas que ampliam sua visão de mundo e fortalecem o processo de aprendizagem”, destacou a titular da pasta.