Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
sexta 25 de setembro de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 25/09/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Cidades

Defesa Civil forma 20ª turma do Nupdec com jovens do Tiro de Guerra

Capacitação reuniu cem atiradores em aulas voltadas à prevenção de riscos, resposta a emergências e formação de multiplicadores da cultura de proteção

25 setembro 2026 - 17h06Por de Suzano
Defesa Civil forma 20ª turma do Nupdec com jovens do Tiro de GuerraDefesa Civil forma 20ª turma do Nupdec com jovens do Tiro de Guerra - (Foto: Luana Bergamini/Secop Suzano)

A Secretaria Municipal de Segurança Cidadã, por meio da Defesa Civil, realizou nesta sexta-feira (25/09) a formatura de cem atiradores do Tiro de Guerra (TG 02-081) que concluíram a capacitação do Núcleo Comunitário de Proteção e Defesa Civil (Nupdec). A cerimônia marcou a formação da 20ª turma do programa, que tem como objetivo ampliar a cultura da prevenção e preparar moradores para identificar riscos e colaborar com as ações de proteção da população.

Ao longo da capacitação, os jovens participaram de encontros com conteúdos teóricos e práticos relacionados à prevenção e à resposta diante de situações de emergência. As atividades abordaram orientações para o reconhecimento de situações de risco e procedimentos que podem contribuir para a segurança das comunidades. A formação também busca transformar os participantes em multiplicadores das informações recebidas, levando os conhecimentos para seus bairros e círculos de convivência.

A cerimônia contou com a presença da coordenadora dos Nupdecs, Viviane Raquel Rodrigues; do diretor da Defesa Civil, Tony Wenzler; do assessor estratégico da Secretaria Municipal de Segurança Cidadã, Marcelo Miyasaki; do chefe de Instrução do Tiro de Guerra, sargento Vinícius Santos; e do presidente da Câmara, Artur Takayama.

Para Viviane, a participação dos atiradores fortalece a rede comunitária construída pelo Nupdec e amplia o alcance das ações desenvolvidas pela Defesa Civil. “Chegar à 20ª turma é muito importante porque mostra que esse trabalho de capacitação vem ganhando força e alcançando cada vez mais pessoas. Esses cem atiradores passam a ter conhecimento para reconhecer situações de risco e orientar familiares, amigos e a própria comunidade. É uma forma de multiplicarmos a prevenção e aproximarmos ainda mais a Defesa Civil da população”, destacou.

O diretor da Defesa Civil ressaltou que a formação contribui para que os jovens estejam mais preparados para agir de maneira segura diante de situações que possam representar riscos. Segundo ele, o conhecimento adquirido durante as aulas pode fazer diferença em momentos de emergência. “O principal objetivo é preparar esses jovens para que saibam identificar um risco, tenham conhecimento sobre como agir e, principalmente, entendam que a prevenção começa antes da ocorrência. Esses 100 atiradores se tornam parceiros da Defesa Civil e podem ajudar a disseminar informações importantes nos locais onde vivem”, afirmou Tony Wenzler.

A iniciativa também integra o trabalho da Secretaria de Segurança Cidadã de fortalecimento das ações preventivas e educativas no município. O chefe da pasta, Francisco Balbino, destacou que a capacitação dos jovens representa mais um passo na construção de uma rede comunitária preparada para colaborar com os órgãos públicos em situações de emergência. “A formação da 20ª turma demonstra a continuidade de um trabalho que aproxima a Defesa Civil da população. Quando capacitamos os jovens, não estamos apenas transmitindo informações, mas formando multiplicadores que podem contribuir para a prevenção e para a segurança de suas comunidades. É esse trabalho conjunto que fortalece Suzano”, declarou.

Deixe seu Comentário

Leia Também

'Educando pela Cidade' contempla 262 crianças em semana de visita ao Corpo de Bombeiros
Cidades

'Educando pela Cidade' contempla 262 crianças em semana de visita ao Corpo de Bombeiros

Transporte orienta motoristas sobre condução segura no Dia Nacional do Trânsito
Cidades

Transporte orienta motoristas sobre condução segura no Dia Nacional do Trânsito

ACE Suzano organiza caravana gratuita para a Feira do Empreendedor 2026
Cidades

ACE Suzano organiza caravana gratuita para a Feira do Empreendedor 2026

Previsão do tempo para sexta-feira (25), em SP: massa de ar seco volta a predominar
Tempo

Previsão do tempo para sexta-feira (25), em SP: massa de ar seco volta a predominar

Prazo para adesão ao Passe Livre Estudantil termina na próxima quarta-feira 
Cidades

Prazo para adesão ao Passe Livre Estudantil termina na próxima quarta-feira 

Saspe abre inscrições para 14 vagas em curso de 'Overloque'
Cidades

Saspe abre inscrições para 14 vagas em curso de 'Overloque'