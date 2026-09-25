Defesa Civil forma 20ª turma do Nupdec com jovens do Tiro de Guerra

A Secretaria Municipal de Segurança Cidadã, por meio da Defesa Civil, realizou nesta sexta-feira (25/09) a formatura de cem atiradores do Tiro de Guerra (TG 02-081) que concluíram a capacitação do Núcleo Comunitário de Proteção e Defesa Civil (Nupdec). A cerimônia marcou a formação da 20ª turma do programa, que tem como objetivo ampliar a cultura da prevenção e preparar moradores para identificar riscos e colaborar com as ações de proteção da população.

Ao longo da capacitação, os jovens participaram de encontros com conteúdos teóricos e práticos relacionados à prevenção e à resposta diante de situações de emergência. As atividades abordaram orientações para o reconhecimento de situações de risco e procedimentos que podem contribuir para a segurança das comunidades. A formação também busca transformar os participantes em multiplicadores das informações recebidas, levando os conhecimentos para seus bairros e círculos de convivência.

A cerimônia contou com a presença da coordenadora dos Nupdecs, Viviane Raquel Rodrigues; do diretor da Defesa Civil, Tony Wenzler; do assessor estratégico da Secretaria Municipal de Segurança Cidadã, Marcelo Miyasaki; do chefe de Instrução do Tiro de Guerra, sargento Vinícius Santos; e do presidente da Câmara, Artur Takayama.

Para Viviane, a participação dos atiradores fortalece a rede comunitária construída pelo Nupdec e amplia o alcance das ações desenvolvidas pela Defesa Civil. “Chegar à 20ª turma é muito importante porque mostra que esse trabalho de capacitação vem ganhando força e alcançando cada vez mais pessoas. Esses cem atiradores passam a ter conhecimento para reconhecer situações de risco e orientar familiares, amigos e a própria comunidade. É uma forma de multiplicarmos a prevenção e aproximarmos ainda mais a Defesa Civil da população”, destacou.

O diretor da Defesa Civil ressaltou que a formação contribui para que os jovens estejam mais preparados para agir de maneira segura diante de situações que possam representar riscos. Segundo ele, o conhecimento adquirido durante as aulas pode fazer diferença em momentos de emergência. “O principal objetivo é preparar esses jovens para que saibam identificar um risco, tenham conhecimento sobre como agir e, principalmente, entendam que a prevenção começa antes da ocorrência. Esses 100 atiradores se tornam parceiros da Defesa Civil e podem ajudar a disseminar informações importantes nos locais onde vivem”, afirmou Tony Wenzler.

A iniciativa também integra o trabalho da Secretaria de Segurança Cidadã de fortalecimento das ações preventivas e educativas no município. O chefe da pasta, Francisco Balbino, destacou que a capacitação dos jovens representa mais um passo na construção de uma rede comunitária preparada para colaborar com os órgãos públicos em situações de emergência. “A formação da 20ª turma demonstra a continuidade de um trabalho que aproxima a Defesa Civil da população. Quando capacitamos os jovens, não estamos apenas transmitindo informações, mas formando multiplicadores que podem contribuir para a prevenção e para a segurança de suas comunidades. É esse trabalho conjunto que fortalece Suzano”, declarou.