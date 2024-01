Ashiuchi inaugura Clínica da Mulher e anuncia coordenadoria para março

O prefeito Rodrigo Ashiuchi (PL) inaugurou, na manhã deste sábado (27), a Clínica da Mulher Claudete Oliveira dos Santos, localizada na Rua Kazuo Kajiwara,91, no Parque Santa Rosa (veja os detalhes na matéria abaixo).

O evento reuniu secretários, vereadores e a população do bairro.

Durante coletiva de imprensa o prefeito anunciou que a cidade vai ganhar uma Coordenadoria da Mulher que tem o objetivo de dar atendimento psicológico, social e jurídico às mulheres que sofrem violência doméstica. A previsão que a coordenadoria seja inaugurada em março, mês marcado pela celebração ao Dia Internacional da Mulher (8 de março).

O atendimento será referenciado para a Clínica da Mulher e terá parceria com a Sala Rosa de Suzano

“Esse projeto será um marco importante para a cidade. Vamos atender a parte psicológica, física e jurídica de mulheres vítimas de violência doméstica. Um grande avanço para Suzano”, explicou o prefeito.

Sobre a coordenadoria, a primeira-dama Larissa Ashiuchi destacou que será um avanço para as mulheres. Ela também reforçou que a clínica terá um atendimento humanizado às mulheres.

“As mulheres precisam ser bem tratadas quando estiverem na clínica. Por isso, reforçamos o atendimento humanizado e com amor. A nossa coordenadoria vai ter um papel importante no acolhimento também”, contou.

ENTREGAS

Nas próximas semanas o prefeito vai anunciar o projeto executivo da alça do Rodoanel.

Será elaborado pela SPMar junto com o governo estadual. Segundo Ashiuchi, o dinheiro para fazer a alça já foi liberado .

“Estamos só acertando os projetos. A alça será instalada na SP-66. A Prefeitura vai elaborar um outro projeto para ligar a avenida Roberto Simon e Avenida Brasil direto com a alça do Rodoanel e vice-versa. Será um mega projeto e a estimativa é que a obra seja iniciada ainda neste ano”, explicou.

Além dessa obra o prefeito destacou que para o primeiro semestre de 2024 deve ser entregue o terminal de ônibus de Palmeira, Centro de iniciação esportiva, reformas das unidades básicas de saúde e entrega de duas escolas municipais. Deve ser entregue também a avenida Roberto Simonsen a duplicação da Jorge Bei Maluf.

Na área da saúde será entregue a clínica da família, com um espaço kids. A Prefeitura pretende anunciar também o fim da intervenção na Santa Casa. A Secretaria de Saúde vai implantar o programa remédio a domicílio. Os remédios serão levados à casa de pessoas acamadas, que sofrem de doenças mentais e doenças crônicas. A estimativa é atender de 5 mil a 10 mil pessoas.

Atendimentos começam nesta segunda-feira

Os atendimentos da Clínica da Mulher começam na segunda-feira (29), das 7 às 17 horas, por meio de encaminhamento da Unidades Básicas de Saúde.

O espaço conta com quatro consultórios, salas de procedimentos, ultrassonografia, gerência e medicação, além de recepção, brinquedoteca, banheiros e setor administrativo. O equipamento terá dois médicos.

A estimativa é que sejam atendidas até 120 consultas mensais incluindo 50 pacientes por semana para avaliação psicossocial.

A unidade vai oferecer serviços de pré-natal de alto risco, coleta de Papanicolau, planejamento familiar, ultrassonografia, implantação de DIU e Implanon, realização de testes rápidos, retirada de ponto, colposcopia, dentre outros.

As mulheres serão encaminhadas para clínica através dos atendimentos nos postos de saúde. Consultas ginecológicas continuam diariamente nas UBS. A coleta de Papanicolau acontece todos os dias nas 24 unidades.

HOMENAGEM

O equipamento leva o nome de Claudete Oliveira dos Santos, que nasceu em 17 de março de 1950, na cidade de Tupã, interior do Estado, mas se mudou na adolescência para Mogi das Cruzes. Ela era filha do casal Guiomar Camargo de Oliveira e Duarte Alves de Oliveira, ambos falecidos, irmã de Carlos Duarte de Oliveira, falecido em 1991.

Em 1973 casou-se com Orlando Mota dos Santos, mudando-se para a cidade de Suzano e, dessa união, nasceram as filhas Alessandra Oliveira dos Santos, Juliana Oliveira dos Santos Morais e Thais Oliveira dos Santos Jarouche. Em 1996, com apenas 46 anos, ficou viúva. É avó de Alyssa e Giovana que tiveram o privilégio de conviver com ela, e de Mariah, Bernardo e Yasmin, que nasceram após o seu falecimento.

Se formou no Magistério em meados dos anos 1970, iniciando na profissão como professora de educação infantil. No ano de 2003 retornou para os estudos cursando faculdade de Pedagogia e pós-graduação em Psicopedagogia em 2006.