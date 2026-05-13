Segurança Cidadã entrega certificados a 150 alunos do projeto 'Maria Vai à Escola'

A Secretaria Municipal de Segurança Cidadã entregou nesta quarta-feira (13/05) 150 certificados do projeto “Maria Vai à Escola” a alunos do 5º ano da escola municipal Profª Therezinha Pereira Lima Muzel, localizada no bairro Jardim São José. No período da manhã, 60 alunos receberam o certificado, enquanto à tarde, 90 estudantes da escola se formaram.

As solenidades contaram com a presença do prefeito Pedro Ishi, da primeira-dama Déborah Raffoul Ishi, do secretário municipal de Segurança Cidadã, Francisco Balbino, da secretária municipal de Educação, Renata Priscila Magalhães, e do presidente da Câmara, Artur Takayama.

Organizadas pela Guarda Civil Municipal (GCM), em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, as atividades foram realizadas durante dois meses com os alunos de cinco salas do 5º ano. As equipes da Patrulha Maria da Penha, da GCM, se reuniram uma vez por semana, durante uma hora, para debater assuntos relacionados à proteção das mulheres, direitos humanos, igualdade de gênero e outros temas. Essa foi a primeira turma formada em 2026.

A diretora da unidade escolar, Vanessa Mazzette de Lima, destacou o empenho dos alunos no projeto e a determinação das famílias em acompanhar o processo e estar presente na cerimônia. “Nos dá muito orgulho ver nossos alunos aqui hoje, acompanhado de seus pais. Além da formação realizada, a educação em casa também é um fator determinante”, disse.

Já a coordenadora da Patrulha Maria da Penha (PMP) e instrutora do projeto, Jaqueline Ferreira, apontou para o cuidado que as famílias devem ter em casa. “Esse projeto é muito importante para a formação dessas crianças, mas também precisamos lembrar os pais que tomem cuidado com falas e atitudes, porque as crianças podem acabar seguindo como exemplo”.

Por sua vez, Balbino reforçou o trabalho realizado pela GCM . “Quero parabenizar a Jaqueline e toda a equipe da GCM por mais essa formatura de alunos no ‘Maria Vai à Escola’. Que trabalho incrível e importante, porque essas crianças são o futuro do nosso País. O projeto busca sempre construir bons cidadãos e, mais uma vez, cumprimos com esse objetivo”, falou o chefe da Segurança Cidadã.

Para a secretária Renata Priscila, o projeto traz resultados imediatos para os alunos e as famílias. “Realizar essas aulas com os alunos é um motivo de comemoração, porque sabemos que eles vão crescer e repassar os ensinamentos. O projeto tem uma importância muito grande e precisa ser ampliado, mais alunos e outras séries devem ser atendidos”, disse.

A primeira-dama se emocionou com as turmas e também destacou a PMP. “A Patrulha Maria da Penha de Suzano foi uma das primeiras formadas no País. Isso demonstra o cuidado e zelo que temos pela segurança das mulheres. E um projeto como esse tem um grande significado para todos, por formar bons cidadãos”, afirmou Déborah.

Por fim, o prefeito Pedro Ishi destacou também a retomada do projeto em 2024 e que novos alunos devem se formar até o fim do ano. “A retomada foi uma decisão conjunta com o secretário Balbino, porque entendemos a importância desse projeto. Até o final do ano teremos mais turmas se formando”, disse.

Ainda participaram do evento o assessor estratégico da Secretaria Municipal de Segurança Cidadã, Marcelo Miyasaki; o comandante da GCM, Rodrigo Kanashiro; o vice-presidente da Câmara, Marcos Antonio dos Santos, o Maizena; a coordenadora do núcleo de projetos pedagógicos da Secretaria de Educação, Sueli Stuchi; e o controlador geral do município, César Braga.