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Jornal Diário de Suzano - 14/05/2026
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Cidades

Com Rodrigo Ashiuchi, gestão Ricardo Nunes promove transformação histórica no Parque do Carmo

Maior programa de requalificação do espaço reforça legado na Zona Leste com novas estruturas de lazer, esporte, sustentabilidade e valorização cultural

14 maio 2026 - 10h18Por da Reportagem Local
Com Rodrigo Ashiuchi, gestão Ricardo Nunes promove transformação histórica no Parque do CarmoCom Rodrigo Ashiuchi, gestão Ricardo Nunes promove transformação histórica no Parque do Carmo - (Foto: Divulgação)

A gestão do prefeito Ricardo Nunes avança com uma das maiores transformações já realizadas no Parque do Carmo, consolidando o espaço como referência em lazer, meio ambiente, esporte e convivência para milhares de famílias da Zona Leste. O projeto de requalificação, idealizado e iniciado durante a passagem de Rodrigo Ashiuchi pela Secretaria do Verde e do Meio Ambiente, soma grandes entregas e obras em andamento que modernizam o segundo maior parque da capital paulista.

Com investimento superior a R$ 94 milhões, o pacote de melhorias inclui intervenções estruturais inéditas e a recuperação de espaços históricos, reforçando o protagonismo de Rodrigo Ashiuchi na condução das ações ambientais da capital ao longo de sua gestão à frente da pasta. Durante um ano e três meses como secretário, Ashiuchi liderou um ciclo marcado por inovação, sustentabilidade e entregas históricas, encerrando sua passagem com 15 inaugurações e mais de 170 mil árvores plantadas em São Paulo.

Entre as principais entregas no Parque do Carmo está a Fonte Interativa Acqua Sampa, considerada a maior instalada dentro de um parque municipal, com 200 bicos d’água, iluminação cênica e sistema moderno de filtragem. O espaço já atraiu mais de 600 mil pessoas em um único dia de funcionamento, tornando-se um dos grandes símbolos da revitalização do parque.

O Núcleo Esportivo também transformou a rotina da população com novos vestiários, campo de grama natural, quadras poliesportivas, pista de cooper, academia da terceira idade e quiosques modernizados. Outro marco foi a implantação da UMAPAZ Carmo, nova unidade da Universidade Aberta do Meio Ambiente e Cultura de Paz, fortalecendo a educação ambiental e as ações de conscientização ecológica na Zona Leste.

As melhorias seguem em ritmo acelerado com a pavimentação das vias internas, reforma completa dos oito sanitários do parque e construção de 77 novos quiosques destinados à Coopamesp (Cooperativa dos Trabalhadores Ambulantes do Estado de São Paulo), garantindo mais estrutura, organização e valorização aos trabalhadores que atuam no local.

O Bosque das Cerejeiras também ganhou atenção especial com a implantação de luminárias temáticas e incentivo permanente à tradicional Festa das Cerejeiras, um dos eventos culturais mais importantes da cidade. Além disso, o Parque do Carmo retomou grandes eventos após décadas, recebendo apresentações de artistas como IZA, Péricles, João Gomes e Vintage Culture. Neste final de semana (17/05), o espaço também sediará o tradicional Festival Aquarius, com música clássica e show de Gloria Groove.

Entre as próximas entregas previstas está a nova fonte flutuante no lago central, inspirada na estrutura existente no Parque Ibirapuera, com jatos sincronizados, iluminação e espetáculo musical. “Ao lado de toda a gestão do prefeito Ricardo Nunes, trabalhamos muito para transformar o Parque do Carmo em um dos maiores símbolos de qualidade de vida, sustentabilidade e convivência da cidade de São Paulo. Tenho muito orgulho de ter contribuído diretamente para essa transformação, que deixa um legado importante para as famílias da Zona Leste”, destacou Rodrigo Ashiuchi.

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