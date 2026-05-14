Com Rodrigo Ashiuchi, gestão Ricardo Nunes promove transformação histórica no Parque do Carmo

A gestão do prefeito Ricardo Nunes avança com uma das maiores transformações já realizadas no Parque do Carmo, consolidando o espaço como referência em lazer, meio ambiente, esporte e convivência para milhares de famílias da Zona Leste. O projeto de requalificação, idealizado e iniciado durante a passagem de Rodrigo Ashiuchi pela Secretaria do Verde e do Meio Ambiente, soma grandes entregas e obras em andamento que modernizam o segundo maior parque da capital paulista.



Com investimento superior a R$ 94 milhões, o pacote de melhorias inclui intervenções estruturais inéditas e a recuperação de espaços históricos, reforçando o protagonismo de Rodrigo Ashiuchi na condução das ações ambientais da capital ao longo de sua gestão à frente da pasta. Durante um ano e três meses como secretário, Ashiuchi liderou um ciclo marcado por inovação, sustentabilidade e entregas históricas, encerrando sua passagem com 15 inaugurações e mais de 170 mil árvores plantadas em São Paulo.



Entre as principais entregas no Parque do Carmo está a Fonte Interativa Acqua Sampa, considerada a maior instalada dentro de um parque municipal, com 200 bicos d’água, iluminação cênica e sistema moderno de filtragem. O espaço já atraiu mais de 600 mil pessoas em um único dia de funcionamento, tornando-se um dos grandes símbolos da revitalização do parque.



O Núcleo Esportivo também transformou a rotina da população com novos vestiários, campo de grama natural, quadras poliesportivas, pista de cooper, academia da terceira idade e quiosques modernizados. Outro marco foi a implantação da UMAPAZ Carmo, nova unidade da Universidade Aberta do Meio Ambiente e Cultura de Paz, fortalecendo a educação ambiental e as ações de conscientização ecológica na Zona Leste.



As melhorias seguem em ritmo acelerado com a pavimentação das vias internas, reforma completa dos oito sanitários do parque e construção de 77 novos quiosques destinados à Coopamesp (Cooperativa dos Trabalhadores Ambulantes do Estado de São Paulo), garantindo mais estrutura, organização e valorização aos trabalhadores que atuam no local.



O Bosque das Cerejeiras também ganhou atenção especial com a implantação de luminárias temáticas e incentivo permanente à tradicional Festa das Cerejeiras, um dos eventos culturais mais importantes da cidade. Além disso, o Parque do Carmo retomou grandes eventos após décadas, recebendo apresentações de artistas como IZA, Péricles, João Gomes e Vintage Culture. Neste final de semana (17/05), o espaço também sediará o tradicional Festival Aquarius, com música clássica e show de Gloria Groove.



Entre as próximas entregas previstas está a nova fonte flutuante no lago central, inspirada na estrutura existente no Parque Ibirapuera, com jatos sincronizados, iluminação e espetáculo musical. “Ao lado de toda a gestão do prefeito Ricardo Nunes, trabalhamos muito para transformar o Parque do Carmo em um dos maiores símbolos de qualidade de vida, sustentabilidade e convivência da cidade de São Paulo. Tenho muito orgulho de ter contribuído diretamente para essa transformação, que deixa um legado importante para as famílias da Zona Leste”, destacou Rodrigo Ashiuchi.