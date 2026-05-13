Meio Ambiente e GCM apreendem caçamba com documentação irregular no centro de Suzano

Agentes de fiscalização da Secretaria do Meio Ambiente de Suzano, em conjunto com o Grupamento de Proteção Ambiental (GPA), da Guarda Civil Municipal (GCM), recolheram uma caçamba de entulho com documentação irregular nesta terça-feira (12/05), no centro da cidade.

A ação ocorreu por volta das 9 horas, na rua General Francisco Glicério. A irregularidade foi identificada por meio de uma vistoria que integrou o projeto “Caçamba Verde”, que busca garantir que os transportadores estejam devidamente cadastrados em um sistema de rastreamento e mantendo suas caçambas dentro das normas.

A que foi apreendida não apresentava o documento Controle de Transporte de Resíduos (CTR), que rastreia a geração, o transporte e a destinação final dos detritos, e que é obrigatório para empresas categorizadas como “geradoras de resíduos”. O portador deve ter o documento para garantir o licenciamento apropriado da operação. Sua versão digital deve ser incluída no sistema .

Diante das circunstâncias, a caçamba foi recolhida e levada para o Pátio Municipal, no Jardim Casa Branca. O responsável foi notificado e orientado sobre quais medidas poderiam ser tomadas dali em diante.

“Este é mais um exemplo do sucesso da iniciativa em coibir cada vez menos resíduos mal direcionados nas ruas. Garantindo o armazenamento correto e o porte de detritos dentro das normas, evitamos riscos ao nosso meio ambiente e à saúde das pessoas”, frisou o secretário municipal de Meio Ambiente, André Chiang.