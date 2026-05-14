Larissa Ashiuchi acompanha visita do CDC à exposição no Suzano Shopping

Com o acompanhamento de Larissa Ashiuchi, os frequentadores do Centro de Convivência da Pessoa com Deficiência (CDC) de Suzano visitaram nesta quarta-feira (13/05) a mostra "Horizontes - Cores Que Transformam", no Suzano Shopping, com obras criadas por eles próprios. A exposição, situada em frente à Drogaria São Paulo, próximo à Entrada dos Ipês, seguirá aberta à visitação do público até o próximo dia 30 de junho (terça-feira).

Ao lado da diretora do CDC, Cátia Roll, e do professor e curador das obras, Evandro Cardoso, Larissa recebeu os 20 autores das obras para apresentá-los aos painéis informativos em um dia que incluiu uma série de experiências. Além de registrar a exposição e interagir em um ambiente preparado especialmente para a ocasião, os frequentadores também participaram de uma aula de dança promovida pela equipe da Smart Fit Suzano, ação coordenada pelo professor William Tavares, que esquentou a manhã fria nos corredores do shopping. Os visitantes ainda tiveram uma sessão exclusiva no cinema Centerplex com a exibição de "Super Mario Galaxy: O Filme".

O momento representou a continuidade de uma experiência que teve início ainda no mês anterior. No dia 15 de abril, Larissa Ashiuchi e o CDC promoveram um "Leilão Beneficente" no Bunkyo Suzano, no qual 30 peças exclusivas, sendo 20 quadros e dez carrancas, todas produzidas manualmente pelos próprios frequentadores do centro, foram leiloadas em uma noite de solidariedade marcada pela arrecadação de mais de R$ 113 mil. Agora, as informações sobre os trabalhos dos frequentadores da entidade estarão disponíveis para todo o público, ampliando a divulgação das obras e a visibilidade do CDC.

A diretora Cátia Roll ressaltou a importância de uma vivência positiva como esta, destacando que ter uma mostra no Suzano Shopping representa a valorização de um trabalho de amor e inclusão. “Mais uma vez, agradecemos muito à Larissa por apoiar nossos frequentadores, nossa equipe e nosso trabalho, não só nas ações envolvendo o Leilão Beneficente, mas pela parceria de sempre. Todo o carinho deles com ela demonstra gratidão pela ajuda e presença constante ao nosso lado”, declarou.

Larissa relembrou que a arrecadação fará a diferença na atuação do CDC, destacando ainda que a experiência dos frequentadores em ver suas criações valorizadas em um espaço de renome como o Suzano Shopping é motivo de orgulho para todos. “Ver os sorrisos deles e a alegria em ter o trabalho reconhecido é emocionante. Em nome do meu marido, o sempre prefeito Rodrigo Ashiuchi, registro meu agradecimento ao Grupo HBR, ao senhor Henrique Borenstein e ao gerente de Marketing do Suzano Shopping, Filipe Medeiros, pela linda iniciativa de inclusão e apoio a uma causa tão importante”, comentou.

A realização do leilão contou com o apoio de voluntários e de empresas parceiras, entre elas Hospital dos Olhos do Alto Tietê, Malt Engenharia, Senshi, Maestro Binho, Sniper, Bunkyo Suzano, Flora Recanto das Plantas, Bifum, Colégio Lumbini e Ishitar, que contribuíram para o sucesso do evento. A ação reforça o papel do CDC como referência no atendimento às pessoas com deficiência em Suzano e evidencia a importância do engajamento coletivo para a manutenção de iniciativas que promovam inclusão, dignidade e qualidade de vida.