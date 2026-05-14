Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
quinta 14 de maio de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 14/05/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Cidades

Larissa Ashiuchi acompanha visita do CDC à exposição no Suzano Shopping

Idealizadora de leilão beneficente acompanhou vivência inédita dos frequentadores; exposição seguirá até 30 de junho

14 maio 2026 - 10h18Por De Suzano
Com o acompanhamento de Larissa Ashiuchi, os frequentadores do Centro de Convivência da Pessoa com Deficiência (CDC) de Suzano visitaram nesta quarta-feira (13/05) a mostra Com o acompanhamento de Larissa Ashiuchi, os frequentadores do Centro de Convivência da Pessoa com Deficiência (CDC) de Suzano visitaram nesta quarta-feira (13/05) a mostra "Horizontes - Cores Que Transformam", no Suzano Shopping - (Foto: Divulgação)

Com o acompanhamento de Larissa Ashiuchi, os frequentadores do Centro de Convivência da Pessoa com Deficiência (CDC) de Suzano visitaram nesta quarta-feira (13/05) a mostra "Horizontes - Cores Que Transformam", no Suzano Shopping, com obras criadas por eles próprios. A exposição, situada em frente à Drogaria São Paulo, próximo à Entrada dos Ipês, seguirá aberta à visitação do público até o próximo dia 30 de junho (terça-feira).

Ao lado da diretora do CDC, Cátia Roll, e do professor e curador das obras, Evandro Cardoso, Larissa recebeu os 20 autores das obras para apresentá-los aos painéis informativos em um dia que incluiu uma série de experiências. Além de registrar a exposição e interagir em um ambiente preparado especialmente para a ocasião, os frequentadores também participaram de uma aula de dança promovida pela equipe da Smart Fit Suzano, ação coordenada pelo professor William Tavares, que esquentou a manhã fria nos corredores do shopping. Os visitantes ainda tiveram uma sessão exclusiva no cinema Centerplex com a exibição de "Super Mario Galaxy: O Filme".

O momento representou a continuidade de uma experiência que teve início ainda no mês anterior. No dia 15 de abril, Larissa Ashiuchi e o CDC promoveram um "Leilão Beneficente" no Bunkyo Suzano, no qual 30 peças exclusivas, sendo 20 quadros e dez carrancas, todas produzidas manualmente pelos próprios frequentadores do centro, foram leiloadas em uma noite de solidariedade marcada pela arrecadação de mais de R$ 113 mil. Agora, as informações sobre os trabalhos dos frequentadores da entidade estarão disponíveis para todo o público, ampliando a divulgação das obras e a visibilidade do CDC.

A diretora Cátia Roll ressaltou a importância de uma vivência positiva como esta, destacando que ter uma mostra no Suzano Shopping representa a valorização de um trabalho de amor e inclusão. “Mais uma vez, agradecemos muito à Larissa por apoiar nossos frequentadores, nossa equipe e nosso trabalho, não só nas ações envolvendo o Leilão Beneficente, mas pela parceria de sempre. Todo o carinho deles com ela demonstra gratidão pela ajuda e presença constante ao nosso lado”, declarou.

Larissa relembrou que a arrecadação fará a diferença na atuação do CDC, destacando ainda que a experiência dos frequentadores em ver suas criações valorizadas em um espaço de renome como o Suzano Shopping é motivo de orgulho para todos. “Ver os sorrisos deles e a alegria em ter o trabalho reconhecido é emocionante. Em nome do meu marido, o sempre prefeito Rodrigo Ashiuchi, registro meu agradecimento ao Grupo HBR, ao senhor Henrique Borenstein e ao gerente de Marketing do Suzano Shopping, Filipe Medeiros, pela linda iniciativa de inclusão e apoio a uma causa tão importante”, comentou.

A realização do leilão contou com o apoio de voluntários e de empresas parceiras, entre elas Hospital dos Olhos do Alto Tietê, Malt Engenharia, Senshi, Maestro Binho, Sniper, Bunkyo Suzano, Flora Recanto das Plantas, Bifum, Colégio Lumbini e Ishitar, que contribuíram para o sucesso do evento. A ação reforça o papel do CDC como referência no atendimento às pessoas com deficiência em Suzano e evidencia a importância do engajamento coletivo para a manutenção de iniciativas que promovam inclusão, dignidade e qualidade de vida.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Operação integrada reforça combate ao descarte irregular no Jardim Santa Rosa
Ferraz

Operação integrada reforça combate ao descarte irregular no Jardim Santa Rosa

Com Rodrigo Ashiuchi, gestão Ricardo Nunes promove transformação histórica no Parque do Carmo
Cidades

Com Rodrigo Ashiuchi, gestão Ricardo Nunes promove transformação histórica no Parque do Carmo

Autoridades da região apoiam tratamento SUS para pacientes adultos com XLH
Saúde

Autoridades da região apoiam tratamento SUS para pacientes adultos com XLH

Segurança Cidadã entrega certificados a 150 alunos do projeto 'Maria Vai à Escola'
Cidades

Segurança Cidadã entrega certificados a 150 alunos do projeto 'Maria Vai à Escola'

Meio Ambiente e GCM apreendem caçamba com documentação irregular no centro de Suzano
Cidades

Meio Ambiente e GCM apreendem caçamba com documentação irregular no centro de Suzano

Audiência pública debate sobre Plano Diretor de Turismo neste sábado 
Cidades

Audiência pública debate sobre Plano Diretor de Turismo neste sábado 