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Jornal Diário de Suzano - 13/05/2026
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Cidades

Audiência pública debate sobre Plano Diretor de Turismo neste sábado 

Evento promovido pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego contará com a participação de profissionais da Universidade de São Paulo (USP)

13 maio 2026 - 19h05Por De Suzano
- (Foto: Luana Bergamini/Secop Suzano )

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego de Suzano realiza, neste sábado (16/05), a partir das 9h30, uma audiência pública para debater o Plano Diretor de Turismo. O encontro ocorrerá no Anfiteatro Orlando Digenova, que fica no Centro de Educação e Cultura Francisco Moriconi (rua Benjamin Constant, 682 - Centro).

A programação está dividida em dois momentos. Pela manhã, das 9h30 às 13 horas, ocorrerá a audiência pública para apresentação dos estudos do Plano Diretor de Turismo, além da coleta de sugestões e contribuições da população. O encontro é aberto a representantes do trade turístico e à sociedade civil.

Já no período da tarde, das 14h30 às 17 horas, será promovida uma atividade com integrantes do Conselho Municipal de Turismo (Comtur), empreendedores do setor e profissionais da Universidade de São Paulo (USP). O objetivo será discutir e avaliar o cenário do turismo em Suzano.

A audiência terá como foco principal a apresentação e o debate do Plano Diretor de Turismo, elaborado por profissionais da USP após a assinatura de convênio firmado em junho do ano passado. Na ocasião, ficou estabelecido que a universidade seria responsável pela elaboração do documento até agosto de 2026, sem custos para a administração municipal. Durante a atividade deste sábado, serão apresentados os estudos e os levantamentos desenvolvidos até o momento.

Ainda nesta semana, a secretaria realizou a cerimônia de posse do Comtur, que tem entre suas diretrizes o fortalecimento do setor e o incentivo aos profissionais da área. O conselho terá mandato de dois anos e é composto por 43 membros, sendo 22 titulares e 21 suplentes.

O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, Mauro Vaz, destacou a importância da audiência pública e reforçou o convite para a participação da população, ressaltando que o turismo, quando estruturado de forma adequada, gera benefícios para toda a cidade. “O convite é aberto a toda a população, porque o turismo tem potencial para atrair visitantes, movimentar o comércio local e, consequentemente, gerar emprego e renda. A audiência deste sábado será fundamental para avançarmos no fortalecimento das cadeias turísticas do município”, afirmou o secretário.

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