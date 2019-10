Ashiuchi quer museu histórico ferroviário em Suzano

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PL), solicitou ao deputado federal Marcio Alvino e ao deputado estadual André do Prado apoio para conquista de um museu histórico ferroviário a ser instalado em Palmeiras, na região da Igreja do Baruel, que passou por grande reforma recentemente.

A ideia do chefe do Executivo suzanense é que um vagão se torne um centro cultural, como um símbolo da origem da cidade de Suzano, que foi construída a partir da chegada da linha ferroviária Central do Brasil.

A solicitação foi feita durante o Encontro Paulista de Museus, Memória Ferroviária e Paisagens Culturais, promovido na sexta-feira (25) pela Secretaria de Estado da Cultura e Economia Criativa em parceria com a Prefeitura de Guararema, cidade onde ocorreu o evento.