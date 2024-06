Ashiuchi se reúne com equipe de educadores do Projeto Perkins

O prefeito Rodrigo Ashiuchi recebeu nesta segunda-feira (10/06) a diretora executiva para os programas internacionais da “Perkins School for the Blind”, Katherine Holland. A visita foi realizada com o objetivo de acompanhar de perto a ação que o grupo desenvolve em parceria com a Secretaria de Educação de Suzano nas escolas da rede pública municipal. O encontro também teve a participação do secretário Leandro Bassini.

Essa foi a primeira vez que a representante esteve na cidade. A organização internacional é referência em trabalhos educacionais voltados a alunos com deficiência visual, deficiência múltipla e surdocegueira nos Estados Unidos e no mundo e, há um ano, também realiza trabalhos em Suzano. O grupo atua com o objetivo de fornecer suporte especializado, planejamento, treinamento, orientações e monitoramentos para a equipe escolar, alunos e familiares, a fim de que essas unidades consigam transformar suas práticas pedagógicas favorecendo o avanço do desenvolvimento e da aprendizagem dos seus alunos, fomentando uma inclusão efetiva e responsável.

Atualmente, a organização realiza trabalhos nas escolas municipais Victor Salviano, no Cidade Miguel Badra; Augustinha Raphaela Maida Molteni, no Jardim Natal; Abrão Salomão Domingues, no Tabamarajoara; e Antônio Marques Figueira, na região central, conferindo atendimento direto aos alunos por meio de professores capacitados e uma dinâmica que inclui as famílias no aprendizado dos estudantes, sempre com um olhar voltado às potencialidades de cada um.

Bassini ressaltou a relevância do trabalho do grupo com os professores e lembrou de outras iniciativas da pasta que visam a inclusão de pessoas com deficiência. “Falar de estratégias para atender crianças com deficiência visual, deficiência múltipla e surdocegueira é muito importante para as escolas. Temos um grande trabalho de inclusão com o Atendimento Educacional Especializado, que visa eliminar as barreiras para a participação do aluno no contexto educacional e social e também é ofertado a alunos com deficiência da rede municipal. Agradeço pela iniciativa deles e pelo bom feedback”, declarou o secretário.

Por sua vez, o chefe do Poder Executivo municipal elogiou a atuação do grupo na cidade e celebrou a parceria. “Eles realizam um grande trabalho e nos deram um feedback muito positivo diante das percepções sobre a execução da iniciativa em nossas escolas. Sem dúvidas eles colaboram muito pela qualidade de vida e de ensino para essas crianças, seus familiares e toda a comunidade escolar”, destacou Ashiuchi.

Ainda participaram da visita a gestora estratégica da Secretaria de Educação, Renata Priscila Valencio Magalhães; a diretora Lurdinha Masieiro; as orientadoras de polo, Sueli Signorini e Paula Belém; a diretora de programas da América Latina e do Caribe da Perkins, Gloria Rodriguez-Gil; a gerente de programas da América Latina da entidade, Maisa Ferreira Owens; a coordenadora da região Sudeste da Perkins no Brasil, Shirley Rodrigues Maia; e a coordenadora da Família, Lidiane Jacomini.