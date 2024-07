Assembleia de Deus Missão Campo de Suzano promove evento missionário em agosto

A Assembleia de Deus Missão Campo de Suzano promoverá entre os dias 31 de agosto (sábado) e 8 de setembro (domingo) a 16ª edição do Congresso Internacional Interdenominacional de Missões em Suzano (CIIMISU). O tradicional evento missionário deverá reunir 15 mil fiéis em nove noites de culto e adoração, contando com a participação de pregadores, cantores e convidados especiais. Os cinco primeiros encontros acontecerão às 19 horas na sede da igreja (rua Baruel, nº 127- Vila Costa), sendo que do dia 5 de setembro em diante a ação será concentrada no Complexo Educacional e Cultural Mirambava (rua Campos Salles, nº 884- Centro), no mesmo horário.

De acordo com o pastor Antônio Moura, coordenador do CIIMISU, o evento anual é muito aguardado pela comunidade. O congresso completa 16 anos e se consolida como sinônimo de fé e união entre as famílias. "A expectativa é de que ao longo desses nove encontros possamos nos reunir e receber 15 mil fiéis neste grande evento voltado ao fortalecimento da nossa fé cristã, exaltando o nome de Deus por meio de cultos, pregações e hinos. Mais uma vez o congresso também traz grandes nomes da igreja e caravanas de todos os cantos do Brasil", disse ao destacar a importância do CIIMISU para a economia da cidade.

Entre os nomes confirmados estão os pastores Marco Feliciano, Carlos Roberto Silva, Junior Trovão, Napoleão Falcão, Gilmar Fiuza, Abílio Santana e outros. O congresso ainda será abrilhantado com as apresentações de Noemi Nonato, Maria Marçal e Banda RJ, Vanilda Bordieri e a cantora Andreia Rocha, que também é pastora na Assembleia de Deus Missão Campo de Suzano e co-coordenadora do evento.

Vale destacar que o 16º CIIMISU contará com o apoio da Prefeitura de Suzano e de demais parceiros, garantindo suporte logístico e estrutural. "Um evento desta magnitude movimenta a cidade. Então, o apoio da municipalidade é indispensável para que possamos promover um grande congresso e acolher os visitantes. Ainda é importante lembrar que as caravanas contarão com alojamento e café da manhã, de acordo com as confirmações de presenças. Estaremos prontos para um encontro histórico", finalizou.