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Jornal Diário de Suzano - 13/05/2026
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Cidades

Operação Cata-Treco auxilia população no descarte correto de materiais inservíveis em Ferraz

Serviço da Secretaria de Serviços Urbanos realiza recolhimento programado de móveis velhos, entulhos e objetos inutilizados mediante solicitação da população

13 maio 2026 - 11h15Por De Ferraz
Operação Cata-Treco auxilia população no descarte correto de materiais inservíveis em FerrazOperação Cata-Treco auxilia população no descarte correto de materiais inservíveis em Ferraz - (Foto: Jonathan Andrade/Secom FV)

A Secretaria de Serviços Urbanos segue oferecendo à população a operação “Cata-Treco”, serviço destinado ao recolhimento de móveis velhos, restos de madeira, pneus, entulhos e outros materiais inservíveis descartados pelos moradores do município.

Esta iniciativa tem como principal objetivo combater o descarte irregular de resíduos em vias públicas, calçadas, terrenos e áreas de preservação, além de contribuir diretamente para a limpeza urbana, preservação ambiental e melhoria da qualidade de vida da população.

Para solicitar o serviço, o munícipe deve entrar em contato diretamente com a Secretaria de Serviços Urbanos pelo telefone (11) 97313-0685 ou realizar a abertura de protocolo na Prefeitura. Após o registro da solicitação, a demanda é encaminhada à equipe responsável, que inclui o endereço no cronograma de atendimento para execução do recolhimento.

O atendimento é realizado de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, na sede da Secretaria de Serviços Urbanos, localizada na Rua Dom João VI, 513, no Jardim Ferrazense. O serviço é gratuito e não exige apresentação de documentos por parte do solicitante.

Segundo o secretário de Serviços Urbanos, Nícolas Ribeiro David, a participação da população é fundamental para manter a cidade limpa e organizada. “O descarte irregular gera impactos ambientais, prejudica a zeladoria urbana e pode causar diversos transtornos à população. O Cata-Treco é uma ferramenta importante para garantir o descarte correto desses materiais e contamos com a colaboração dos moradores para utilizarem os canais oficiais de atendimento”, destacou.

Além do atendimento telefônico, os moradores também podem acompanhar as solicitações por meio do Protocolo Geral da Prefeitura. Já manifestações, sugestões ou reclamações relacionadas ao serviço podem ser feitas diretamente na Secretaria de Serviços Urbanos ou pelos canais oficiais de protocolo do município.

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