Saspe promove curso 'Formadores de Vendedores Profissionais'

O Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe) vai receber, nos dias 2, 3 e 4 de junho, o curso “Formadores de Vendedores Profissionais”, do eixo de empreendedorismo. As inscrições estarão abertas já a partir desta quinta-feira (14/05) e podem ser realizadas na sede do órgão municipal, que fica localizada na rua General Francisco Glicério, 1.334, na região central.

A capacitação tem 30 vagas disponíveis e conta com uma carga total de 12 horas. As aulas serão ministradas das 8 às 12 horas, no Saspe, durante os três dias de duração. Os professores João Ecrédio e Adriano Morais serão responsáveis pelo curso, que tem o objetivo de formar profissionais de vendas nos campos de produtos ou serviços.

Os interessados devem apresentar CPF, RG e comprovante de residência no ato da inscrição. Residir em Suzano e ter entre 18 e 60 anos de idade, além de ensino médio completo, são requisitos para participar da iniciativa.

Os alunos terão contato com conceitos sobre atendimento, marketing e venda, além de identificação de perfil de cliente ideal, técnicas de abordagem, quebra de objeções e fechamento. Conteúdos como “mentalidade do vendedor de sucesso”, noções básicas de vendas, diferenças entre vendas e marketing e funil de vendas também serão apresentados.

A dirigente do Saspe, primeira-dama Déborah Raffoul Ishi, reforça a importância do papel do órgão para auxiliar na formação complementar de profissionais. “Capacitações como esta auxiliam autônomos, empresários, prestadores de serviço e comerciantes a aprimorar seus conhecimentos e fortalecer suas habilidades, trazendo oportunidades de melhoria profissional e movimentação na economia”, declarou.