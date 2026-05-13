Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
quarta 13 de maio de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 13/05/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Cidades

Semana do MEI oferece capacitações e atendimento especial para empreendedores no Alto Tietê

Programação do Sebrae-SP inclui soluções, orientações de gestão, apoio para declaração anual do MEI e ações voltadas ao fortalecimento dos pequenos negócios na região

13 maio 2026 - 10h13Por da Reportagem Local
Semana do MEI oferece capacitações e atendimento especial para empreendedores no Alto TietêSemana do MEI oferece capacitações e atendimento especial para empreendedores no Alto Tietê - (Foto: Divulgação)

Os Microempreendedores Individuais (MEIs) têm um compromisso marcado com o Sebrae-SP Alto Tietê. Entre os dias 18 e 30 de maio, a região recebe a Semana do MEI, iniciativa que busca apoiar os empreendedores por meio de soluções e orientações de gestão para os negócios. Durante o período, o escritório regional oferecerá atendimento especial para a declaração anual do MEI, que precisa ser enviada até o 29 de maio.

As ações da Semana do MEI serão realizadas simultaneamente no escritório regional do Alto Tietê, nas unidades do Sebrae Aqui distribuídas pelos oito municípios da região, além de entidades e prefeituras parceiras. Para acessar a programação completa e realizar a inscrição gratuita, basta acessar o link.

O escritório regional do Sebrae-SP receberá, entre os dias 18 e 21, das 18h às 22h, o curso “Turbine seu Negócio”, que abordará estratégias de planejamento futuro, incluindo gestão financeira, fluxo de caixa, precificação, marketing e vendas.

Já no dia 26, das 9h às 13h, será realizada a capacitação “Faça Digital – Instagram para Negócios”. No dia 28, serão realizadas as oficinas “Faça Digital – Google para Negócios”, das 13h às 17h, e “Faça Digital – WhatsApp para Negócios”, das 18h às 22h.

Na mesma data, também será promovido o Dia de Crédito, das 9h às 13h, oferecendo aos empreendedores orientações sobre acesso a crédito e aproximação com instituições bancárias, além de orientações financeiras com agentes da FIPE.

Nos dias 28, 29 e 30, o espaço receberá ainda uma feira de produtos artesanais de empreendedores locais. A programação do escritório regional será encerrada no dia 30, das 9h às 13h, com o Café com Mulheres, encontro que abordará temas relacionados ao empreendedorismo feminino.

O analista de negócios do Sebrae-SP, Álamo José Santos, destaca que a Semana do MEI tem como objetivo fortalecer o empreendedorismo local. “Esse é o momento para os empreendedores buscarem conhecimento, novidades e apoio para manter os negócios lucrativos e sustentáveis. A ação também marca o período de encerramento do envio da declaração anual de faturamento do MEI, compromisso obrigatório da categoria”, ressalta.

A não entrega da declaração anual pode gerar diversos impactos, como multa, bloqueio da emissão de notas fiscais e risco de cancelamento do CNPJ.

O escritório regional do Sebrae-SP Alto Tietê está localizado na Avenida Francisco Ferreira Lopes, 345, Vila Lavínia, em Mogi das Cruzes. Para mais informações, os interessados podem entrar em contato pelo telefone (11) 4723-4510, opção 2.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Assistência Social de Ferraz reforça acolhimento com entrega de cobertores ao SAIAF
Cidades

Assistência Social de Ferraz reforça acolhimento com entrega de cobertores ao SAIAF

Ecoponto municipal fortalece descarte correto e amplia ações de sustentabilidade em Ferraz
Cidades

Ecoponto municipal fortalece descarte correto e amplia ações de sustentabilidade em Ferraz

Operação Cata-Treco auxilia população no descarte correto de materiais inservíveis em Ferraz
Cidades

Operação Cata-Treco auxilia população no descarte correto de materiais inservíveis em Ferraz

Balanço da Educação destaca preparo de 2,8 milhões de refeições para estudantes no 1&ordm; bimestre
Cidades

Balanço da Educação destaca preparo de 2,8 milhões de refeições para estudantes no 1º bimestre

Campanha do Agasalho ganha ponto de arrecadação no Suzano Shopping
Cidades

Campanha do Agasalho ganha ponto de arrecadação no Suzano Shopping

Saspe promove curso 'Formadores de Vendedores Profissionais'
Cidades

Saspe promove curso 'Formadores de Vendedores Profissionais'