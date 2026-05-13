Semana do MEI oferece capacitações e atendimento especial para empreendedores no Alto Tietê

Os Microempreendedores Individuais (MEIs) têm um compromisso marcado com o Sebrae-SP Alto Tietê. Entre os dias 18 e 30 de maio, a região recebe a Semana do MEI, iniciativa que busca apoiar os empreendedores por meio de soluções e orientações de gestão para os negócios. Durante o período, o escritório regional oferecerá atendimento especial para a declaração anual do MEI, que precisa ser enviada até o 29 de maio.

As ações da Semana do MEI serão realizadas simultaneamente no escritório regional do Alto Tietê, nas unidades do Sebrae Aqui distribuídas pelos oito municípios da região, além de entidades e prefeituras parceiras. Para acessar a programação completa e realizar a inscrição gratuita, basta acessar o link.

O escritório regional do Sebrae-SP receberá, entre os dias 18 e 21, das 18h às 22h, o curso “Turbine seu Negócio”, que abordará estratégias de planejamento futuro, incluindo gestão financeira, fluxo de caixa, precificação, marketing e vendas.

Já no dia 26, das 9h às 13h, será realizada a capacitação “Faça Digital – Instagram para Negócios”. No dia 28, serão realizadas as oficinas “Faça Digital – Google para Negócios”, das 13h às 17h, e “Faça Digital – WhatsApp para Negócios”, das 18h às 22h.

Na mesma data, também será promovido o Dia de Crédito, das 9h às 13h, oferecendo aos empreendedores orientações sobre acesso a crédito e aproximação com instituições bancárias, além de orientações financeiras com agentes da FIPE.

Nos dias 28, 29 e 30, o espaço receberá ainda uma feira de produtos artesanais de empreendedores locais. A programação do escritório regional será encerrada no dia 30, das 9h às 13h, com o Café com Mulheres, encontro que abordará temas relacionados ao empreendedorismo feminino.

O analista de negócios do Sebrae-SP, Álamo José Santos, destaca que a Semana do MEI tem como objetivo fortalecer o empreendedorismo local. “Esse é o momento para os empreendedores buscarem conhecimento, novidades e apoio para manter os negócios lucrativos e sustentáveis. A ação também marca o período de encerramento do envio da declaração anual de faturamento do MEI, compromisso obrigatório da categoria”, ressalta.

A não entrega da declaração anual pode gerar diversos impactos, como multa, bloqueio da emissão de notas fiscais e risco de cancelamento do CNPJ.

O escritório regional do Sebrae-SP Alto Tietê está localizado na Avenida Francisco Ferreira Lopes, 345, Vila Lavínia, em Mogi das Cruzes. Para mais informações, os interessados podem entrar em contato pelo telefone (11) 4723-4510, opção 2.