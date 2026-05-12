Balanço da Educação destaca preparo de 2,8 milhões de refeições para estudantes no 1º bimestre

A Secretaria Municipal de Educação apresentou, nesta segunda-feira (11/05), o balanço de ações da pasta em 2026 durante audiência pública organizada pela Câmara de Suzano, onde foi destacado o preparo de 2,8 milhões de refeições para estudantes no 1º bimestre do ano. As informações foram compartilhadas pela titular da pasta, Renata Priscila Magalhães, que também falou sobre o aumento de alunos matriculados em creches e da entrega de uma nova escola no Jardim Europa.

Por parte do Legislativo, participaram o presidente, vereador Artur Takayama; e os parlamentares Max Eleno Benedito, o Max do Futebol, que conduziu a atividade; André Dourado; Josias Ferreira Silva, o Josias Mineiro; Benedito dos Santos Moraes, o Inhame; José de Oliveira Lima, o Zé Oliveira; e Marcio Alexandre de Souza, o Marcio Malt.

Para eles, foi detalhado o trabalho do setor de Alimentação Escolar, que registrou a produção de 100 mil refeições diárias e atendimento a 63.706 alunos, incluindo 3.507 de creches municipais, 3.896 de creches conveniadas; 18.764 de escolas municipais; e 37.539 de escolas estaduais, sendo que este último grupo é atendido por meio de um convênio com o governo paulista. Ao todo, foram contempladas 150 unidades, sendo 72 escolas municipais, 28 creches conveniadas e 50 escolas estaduais.

Conforme foi demonstrado, houve mudanças no cardápio definido para 2026, com reformulação do café da manhã nas creches e preparações que passaram a incluir ovos mexidos e cuscuz, em substituição aos alimentos ultraprocessados, conforme diretrizes da Resolução nº 04/2026, que foi instituída para reforçar o valor nutricional das refeições e a viabilidade operacional das unidades escolares.

A ampliação dos itens adquiridos também fortaleceu a agricultura familiar, que passou a atender 45% da demanda, 15 pontos percentuais a mais do que o do ano anterior. A oferta de alimentos incluiu agrião, brócolis, milho verde e vagem. Vale destacar também que 256 dietas especiais são servidas aos estudantes que têm algum tipo de restrição ou intolerância alimentar.

Mais vagas

O ano de 2026 também tem sido marcado pelo aumento das vagas disponibilizadas em creches. Ao longo da audiência pública, a secretária informou que a Educação passou a contemplar 784 alunos a mais na rede municipal de ensino. No fim de 2025, havia 5.490 matriculados e no fim de abril deste ano o número subiu para 6.274.

O aumento também teve relação com a inauguração da Escola Municipal Maria de Lourdes Pena Silva, no Jardim Europa, que foi entregue pela administração municipal em 7 de fevereiro, ampliando a capacidade da rede municipal em 300 vagas, já que a unidade é voltada para estudantes de zero a quatro anos.

Renata Priscila afirmou que a pasta tem trabalhado para garantir o suporte devido aos alunos. “Os números mostram o impacto da Educação na rotina dos estudantes, não só com os conteúdos ofertados em sala de aula, mas também com alimentação escolar, que proporciona as condições necessárias para que eles possam aprender e se desenvolver. Ao mesmo tempo, temos nos mobilizado para aumentar as vagas em creche, reforçando nosso acolhimento não só às crianças, mas também a toda a família”, declarou a secretária.