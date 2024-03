Assistência Social garante acolhimento a mulheres vítimas de violência doméstica

Com o objetivo de reforçar os serviços voltados ao público feminino neste mês em celebração ao Dia Internacional da Mulher, no último dia 8, a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social de Suzano relembra que o município conta com um mecanismo exclusivamente voltado a preservar a segurança de vítimas de violência doméstica. O espaço, denominado Serviço de Acolhimento Institucional para Mulheres em Situação de Violência, promove o acolhimento em caráter sigiloso e provisório para garantir proteção integral às suzanenses e seus filhos que passaram por situação de risco de morte ou sob grave ameaça em razão de violência, seja ela física, psicológica, sexual, patrimonial ou sexual.

A iniciativa não somente oferece um lugar para ficar, mas, também, promove a reinserção social das vítimas por meio de ações do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), promovendo a reaproximação com familiares, capacitações, encaminhamento para outros serviços públicos, recâmbio para outras cidades, entre outros. Em casos em que a mulher não tenha nenhuma rede de apoio, é ofertado também o Auxílio Aluguel. Vale destacar que não há um período limite para que as vítimas permaneçam no local.

De acordo com o secretário Geraldo Garippo, cem pessoas em busca de proteção e auxílio foram atendidas na casa de acolhimento nos últimos três anos. “A secretaria oferece este serviço de fortalecimento e apoio para que se possa de forma imediata garantir a integridade física dessas mulheres e filhos e dar esperança e suporte para reiniciar uma nova vida. Hoje nós temos 20 vagas que atende a demanda histórica”, apontou.

Antes de serem acolhidas, as vítimas precisam efetuar uma denúncia por meio de boletim de ocorrência na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), momento em que ela pode requisitar o acolhimento junto ao Creas.

Para Garippo, manter este serviço forte e atuante em Suzano é motivo de orgulho. “Nunca podemos nos esquecer de promover proteção aos nossos cidadãos, entre eles as mulheres vítimas de violência. E, para nós, há um grande compromisso de seguir com a casa de acolhimento e poder ajudar no reencontro deste público com suas famílias, com saúde em dia e, quem sabe, com a retomada de sua autonomia”, definiu o chefe da pasta.