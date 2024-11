Assistência Social participa de encontro metropolitano sobre CadÚnico

A Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social de Suzano participou na última terça-feira (06/11) do 1º Encontro Metropolitano de Gestores do Cadastro Único (CadÚnico), que foi realizado no auditório da Secretaria de Estado de Agricultura e Abastecimento, localizado na Praça Ramos de Azevedo, 254, no centro histórico da capital paulista. O evento teve por objetivo promover o alinhamento de soluções destinadas ao aprimoramento dos serviços ofertados à sociedade, a partir da melhoria do processo de cadastramento dos moradores que buscam benefícios sociais.

Suzano foi representada pelo titular da pasta, Geraldo Garippo; pela coordenadora do CadÚnico no município, Cintia Barros Lima; e pela assistente social Laura Chagas. O grupo se envolveu no debate em torno de três dos quatros eixos temáticos discutidos nesta oportunidade, que incluíram o financiamento das ações cadastrais, o cadastramento diferenciado, as ações de qualificação cadastral e o cadastro domiciliar obrigatório. As questões relacionadas a cada um desses eixos farão parte de um documento que será encaminhado ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Os temas levantados pelos participantes fazem referência, entre outros pontos, ao atendimento das pessoas em situação de rua, no qual houve consenso quanto à necessidade de ajustar os mecanismos que possam apresentar dados mais precisos dessa população, com o aumento das ações cadastrais e novas estratégias que permitam a identificação de informações relacionadas a elas nos sistemas de busca.

Outros apontamentos trazidos no encontro se relacionam à necessidade de verificação das informações passadas pelos usuários, visto que muitas vezes o número de pessoas relatadas nos cadastros não correspondem à quantidade de munícipes que vivem nas residências, conforme é atestado pelos entrevistadores sociais no momento das visitas. Neste contexto, também foi reforçado pelos profissionais a importância de um uniforme padrão destes entrevistadores nos diferentes municípios, uma vez que, em alguns deles, a falta de identificação cria resistência para o acesso às moradias.

Vale ressaltar que Suzano tem um Painel de Informações Sociais do Cadastro Único (CadÚnico), lançado em 28 de junho, que apresenta os dados sobre o trabalho desenvolvido na cidade, cujos resultados podem ser conferidos pelo endereço eletrônico “http://tinyurl.com/smadspis2024 ”. O secretário Geraldo Garippo destacou que as discussões em torno do CadÚnico são muito importantes para a melhoria do atendimento da população. “É fundamental que possamos ter acesso aos dados precisos de todos os moradores que necessitam dos serviços da Assistência Social”, avaliou o titular da pasta.