Associação Comercial de Suzano realiza sorteio do 'Natal Premiado 2024'

A Associação Comercial e Empresarial (ACE) de Suzano realizou o sorteio dos prêmios da campanha “Natal Premiado 2024” na tarde desta sexta-feira (27). A campanha contou com a participação de aproximadamente 200 empresas e a distribuição de mais de 150 mil cupons que foram sorteados para definir os sete ganhadores da iniciativa. A transmissão completa do evento está disponível no canal oficial da entidade no YouTube (youtube.com/@acesuzano2768).

A tradicional solenidade foi conduzida pelo presidente da ACE Suzano, Rodrigo Guarizo, que explicou o formato do sorteio e orientou os espectadores das empresas participantes, concentrando os cupons no auditório da associação e explicando a dinâmica utilizada na campanha, incluindo a possibilidade dos consumidores cadastrarem suas notas por meio do aplicativo da ACE Suzano, principal novidade da edição. Na oportunidade, os sete prêmios foram sorteados e, destes vencedores, seis foram clientes da unidade Dona Benta dos Supermercados Nagumo, um dos principais estabelecimentos comerciais da região norte de Suzano. Os primeiros sorteios foram de duas bicicletas e dois smartphones, sendo que as bikes serão entregues a Fernando Alves de Oliveira e Luiz Geraldo Soares de Sousa e, por sua vez, os celulares foram sorteados para Luciano Almeida Andrade Campos e Glaucia Alexandre Magalhães.

Além destas, Margarete Fofano Oliveira foi contemplada com uma smart TV de 50 polegadas, enquanto a motocicleta zero quilômetro foi conquistada por José Pedreira Meneses. Por fim, o notebook foi sorteado por meio de um cupom cadastrado no Posto Okabe (Auto Posto Kimura) e destinado a Rodrigo Martins Lima. De acordo com Guarizo, a ACE entrará em contato com cada um dos premiados para fazer as entregas nas próximas semanas. “Os sorteados serão contatados por telefone para então agendarmos as entregas dos prêmios”, afirmou.

O presidente complementa que a campanha de Natal tem uma tradição muito grande na cidade, sempre impulsionando o comércio local nas festas de final de ano. “O momento de sortear os vencedores é sempre muito gratificante, pois esta é uma forma de retribuir o cliente por sua lealdade e a iniciativa de apoiar o empresariado e a economia suzanense”, comentou Guarizo.