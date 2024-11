Associação Comercial estima aumento de 7% na Black Friday

A Associação Comercial e Empresarial (ACE) de Suzano está estimando que a Black Friday terá um aumento entre 7% e 9% nas vendas se comparadas ao ano passado.

A ACE está com uma expectativa otimista, afirmando que nos últimos anos a Black Friday se tornou uma das principais datas para o varejo, “sempre prometendo as melhores ofertas do ano”.

De acordo com a associação, pelas ofertas realmente serem atrativas, o consumidor aguarda com grande expectativa, o que faz com que o movimento da Black Friday seja maior a cada ano.

A Black Friday neste ano acontece no dia 29 de novembro, a última sexta-feira do mês. No entanto, a ACE reforçou que a campanha deve se iniciar um dia antes, na quinta-feira, e se encerrar apenas no domingo, dia 1º de dezembro. A ACE aproveitou para ressaltar, ainda, que há uma série de ofertas diluídas ao longo do mês de novembro, sem ser especificamente na data da Black Friday.

Em relação aos descontos, a associação estimou que os preços fiquem entre 30% e 50% mais baratos que o valor normal dos produtos.