Infraestrutura viária no Parque Heroísmo chega à fase de instalação de redes de drenagem

As obras de infraestrutura viária no Parque Heroísmo, em Palmeiras, chegaram à etapa de abertura de caixas e implantação das galerias de drenagem pluvial, que irão captar e direcionar adequadamente as águas das chuvas, antes da execução de guias e sarjetas e da pavimentação. O prefeito Pedro Ishi esteve pessoalmente vistoriando as intervenções nesta quarta-feira (17/06) ao lado dos vereadores Adilson de Lima Franco, o Adilson Horse, e Rogério Castilho, e do secretário municipal de Manutenção e Serviço Urbanos, Samuel Oliveira.

Os trabalhos contemplam as ruas Benedito Mário, Oliveira de Carvalho, Antonio Benedito Candido e Dez, que receberão um conjunto de melhorias voltadas à mobilidade urbana e à infraestrutura do bairro. Neste momento, os serviços estão sendo executados com apoio de máquinas escavadeira hidráulica, retroescavadeira e caminhões.

Após a conclusão da rede de drenagem, as equipes darão sequência à implantação de guias e sarjetas, à preparação da base e à aplicação da camada asfáltica. O investimento total é de R$ 3.430.126,00, provenientes de emenda parlamentar do deputado federal David Soares e de recursos do Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento (Finisa), da Caixa Econômica Federal.

A previsão é de que as obras sejam concluídas até o final deste ano, proporcionando melhores condições de circulação para moradores, pedestres e motoristas que utilizam as vias diariamente. O secretário municipal de Manutenção e Serviços Urbanos destacou a importância da drenagem para a qualidade do investimento. “Toda obra de pavimentação precisa começar pela infraestrutura. Estamos executando uma etapa que muitas vezes não aparece, mas que é fundamental para garantir a eficiência do sistema viário e evitar problemas futuros relacionados às chuvas”, afirmou.

Por sua vez, o prefeito Pedro Ishi ressaltou o impacto que a obra terá na qualidade de vida dos moradores. “Estamos levando infraestrutura para uma região que aguardava por essas melhorias. Esse trabalho representa mais segurança, mobilidade e valorização para o bairro. Nosso compromisso é seguir avançando com obras estruturantes em todas as regiões da cidade”, declarou.