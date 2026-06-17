Polo Audiovisual abre vagas para workshop gratuito sobre assistência de câmera para cinema

O Cineteatro Wilma Bentivegna receberá na próxima segunda-feira (22/06), às 13 horas, o workshop gratuito “Assistência de Câmera para Cinema”, iniciativa voltada à formação e à qualificação de pessoas interessadas em atuar nos bastidores de produções audiovisuais. A atividade será promovida pelo Polo de Música e Audiovisual e pelo programa estadual “Pontos Mis”, com apoio do Instituto Se Liga, de inclusão e responsabilidade social, e ministrada pelo profissional Ítalo Yuri, tendo como objetivo apresentar conceitos, técnicas e rotinas relacionadas a uma das funções mais importantes dentro de um set de filmagem.

Voltado para participantes a partir de 16 anos, o encontro proporcionará uma imersão prática no universo cinematográfico, abordando desde os fundamentos da assistência de câmera até a atuação desse profissional na construção da linguagem audiovisual e na execução de produções para cinema, televisão e plataformas digitais.

Durante o workshop, os participantes terão a oportunidade de conhecer as principais responsabilidades da equipe de câmera, compreender a dinâmica de trabalho em um set e aprender sobre os procedimentos técnicos que garantem a qualidade das imagens registradas. A atividade também servirá como porta de entrada para quem deseja iniciar uma trajetória profissional no mercado audiovisual, setor que vem registrando crescimento nos últimos anos e ampliando a demanda por mão de obra qualificada.

As vagas são limitadas e as inscrições podem ser realizadas por meio de formulário on-line no link https://bit.ly/inscricoespolosuzano. A participação é gratuita e busca democratizar o acesso ao conhecimento técnico e artístico, estimulando o desenvolvimento cultural e profissional da população.

De acordo com o prefeito Pedro Ishi, atividades como esta contribuem para ampliar o acesso ao conhecimento e incentivar novos talentos na cidade. “A capacitação é uma ferramenta importante para criar oportunidades e estimular o desenvolvimento profissional dos nossos jovens e adultos. O setor audiovisual possui grande potencial de crescimento e iniciativas como este workshop permitem que mais pessoas tenham contato com uma área criativa, dinâmica e cheia de possibilidades”, destacou o chefe do Poder Executivo.