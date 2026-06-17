Obras da UPA de Palmeiras estão na etapa de concretagem de laje com 35% de execução

A construção da futura Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Palmeiras segue avançando e atingiu 35% de execução. Atualmente, os trabalhos encontram-se na fase de fechamento de vigas e concretagem da primeira laje. O prefeito Pedro Ishi vistoriou, nesta quarta-feira (17/06), as obras ao lado dos vereadores Adilson de Lima Franco, o Adilson Horse; Rogério Castilho; e Josias Ferreira Silva, o Josias Mineiro.

Localizado na rua Crispin Adelino Cardoso, 137, no bairro Recanto Feliz, o equipamento vai ampliar significativamente a capacidade de atendimento de urgência e emergência na região sul de Suzano.

A nova unidade está sendo construída pela empresa Fort Service Engenharia e Construtora Ltda., com investimento de R$ 6.923.049,91. A previsão é de que a entrega ocorra no primeiro semestre do próximo ano.

Quando estiver em funcionamento, a UPA terá capacidade para realizar aproximadamente 12 mil atendimentos mensais, oferecendo serviços de urgência e emergência em uma estrutura moderna, ampla e adequada às normas técnicas da área da saúde.

Durante a visita, o prefeito Pedro Ishi destacou que o equipamento fortalecerá a rede assistencial do município. “A construção da UPA representa um importante avanço para a saúde pública de Suzano. Estamos ampliando a capacidade de atendimento e levando uma estrutura moderna para atender uma região que vem registrando crescimento constante nos últimos anos”, afirmou.

O chefe do Poder Executivo ainda ressaltou que a obra atende a uma demanda histórica da população de Palmeiras. “Estamos acompanhando de perto cada etapa deste investimento porque sabemos o quanto ele é importante para os moradores. A futura UPA ampliará o acesso aos serviços de urgência e emergência e garantirá mais qualidade e rapidez no atendimento prestado à região sul”, declarou.

Acompanharam também a visita técnica o secretário de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel Oliveira, e os diretores da Secretaria Municipal de Saúde André Luiz Miguel (Atenção Especializada) e Matheus Miyaki Pompeu (Urgência e Emergência).