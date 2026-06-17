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Jornal Diário de Suzano - 17/06/2026
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Cidades

Nova feira noturna passa a funcionar no Miguel Badra a partir desta quinta

Ao todo, 20 barracas ficarão instaladas na rua Hélio Guimarães Lanza

17 junho 2026 - 18h53Por De Suzano
novidade ampliará este tipo de atendimento à população da região norte novidade ampliará este tipo de atendimento à população da região norte - (Foto: Mauricio Sordilli/Secop Suzano)

O bairro Cidade Miguel Badra terá uma feira noturna a partir desta quinta-feira (18/06), ampliando a oferta desse tipo de serviço em Suzano. Com a implantação, o município passará a contar com seis realizadas no período noturno, distribuídas em diferentes regiões.

A nova feira contará com 20 barracas, que serão instaladas na rua Hélio Guimarães Lanza, nas proximidades da Escola Estadual Comandante Jacques Yves Cousteau. O funcionamento será das 14 às 21 horas, oferecendo aos moradores uma nova opção de acesso a produtos hortifrutigranjeiros e fortalecendo o comércio local.

Entre os itens comercializados alimentos, como salgados e pastéis, além de frutas, verduras e legumes, conforme a disponibilidade dos feirantes. A localização estratégica do novo ponto facilitará o acesso de moradores de diferentes áreas do bairro, garantindo mais comodidade e incentivando a circulação de consumidores na região.

Atualmente, Suzano tem 21 feiras livres em funcionamento, sendo cinco noturnas e 16 diurnas. As realizadas no período da manhã estão distribuídas ao longo da semana: uma às quartas; duas às terças, quintas e sextas; quatro aos sábados; e cinco aos domingos.

No período noturno, a cidade conta hoje com uma feira às quartas, uma às quintas e três às sextas. Com a implantação da unidade no Miguel Badra, esse atendimento será ampliado, reforçando a presença das feiras livres como importante instrumento de abastecimento e geração de renda no município. A relação completa pode ser consultada no portal oficial da Prefeitura de Suzano, por meio do endereço: suzano.sp.gov.br/wp-content/uploads/2025/07/Relacao-de-Feiras-Livres-editada-Suzano-2025.pdf.

A iniciativa para implantação da nova feira foi apresentada pelo vice-presidente da Câmara de Suzano, vereador Marcos Antonio dos Santos, o Maizena, que destacou o impacto positivo da medida para os moradores da região. “A chegada da feira noturna ao Miguel Badra representa um avanço importante para o bairro. Além de ampliar o acesso da população a produtos de qualidade, a iniciativa fortalece a economia local e atende a uma demanda histórica dos moradores. Essa é uma conquista construída em parceria com a prefeitura e que trará benefícios concretos para toda a comunidade”, afirmou.

Alex Santos, secretário municipal de Governo, pasta à qual está vinculado o Setor de Fiscalização de Posturas, responsável pela organização das feiras do município, ressaltou a relevância do novo ponto para o desenvolvimento econômico e para o abastecimento da cidade. “As feiras livres desempenham um papel fundamental na rotina dos bairros, aproximando a população de produtos frescos e alimentação e fortalecendo o trabalho dos comerciantes. A implantação de mais uma unidade reforça esse compromisso da administração municipal com o desenvolvimento econômico e com a oferta de serviços de qualidade à população”, declarou.

O prefeito agradeceu a parceria com o vereador Maizena para garantir a implantação da feira na região norte de Suzano. “Não tenho dúvida de que será um sucesso, inclusive as barraca de produtos gastronômicos que serão oferecidos lá. Uma feira sempre movimenta a economia local, proporciona novas oportunidades aos feirantes e possibilita que a população tenha acesso a itens de qualidade”, finalizou Pedro Ishi.

 

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