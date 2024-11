Associação suzanense recebe superintendente federal para apresentar projeto

A Associação Comunitária Educacional Cícera Tereza dos Santos (ACECTS) recebe, na segunda-feira (11), o superintendente federal do Desenvolvimento Agrário de São Paulo, Elvio Motta. Ele será apresentado ao projeto ‘Cozinha Solidária Pão da Vida’, que busca ofertar refeições a famílias em situação de vulnerabilidade.

A ideia inicial é a implantação do projeto em âmbito federal, mas pode mudar conforme o andamento das conversas. O presidente-fundador da associação, Alex Trajano, explicou a ideia do projeto. “O intuito é contribuir com a queda da insegurança alimentar, um problema que assola inúmeras pessoas”, disse.

A reunião acontece na sede da entidade, na Rua Antônio Dias de Araújo, 29, no Jardim Margareth.

Trabalho da ACECTS

Além de ser apresentado ao projeto, Elvio Motta também deve conhecer o trabalho da ACECTS, que atende cerca de 400 famílias em situação de vulnerabilidade social em Suzano. “No primeiro momento atendemos por meio do Centro de Referência da Assistência Social, que é a porta de entrada dos nossos atendimentos”, explicou Alex.

Todo o trabalho feito pela entidade é voluntário, ou seja, nenhum colaborador é remunerado. A ACECTS conta com parcerias no Estado para ajudar nos atendimentos. “Nosso trabalho é de ação voluntária. As parcerias que temos são apenas para atender as famílias. Não temos convênios que repassem verbas públicas específicas para a execução”

“É uma missão de vida. Venho de uma família pobre, do agreste paraibano. Minha família não teve a oportunidade de adentrar em um espaço escolar. Me sinto um agente de transformação. Uma gota nesse vasto oceano que é o planeta, mas se todos nos unirmos e nos ajudarmos, conseguimos fazer a promoção da justiça, da igualdade e atingirmos a equidade social”, disse o presidente-fundador sobre sua sensação em poder ajudar famílias em situações vulneráveis.