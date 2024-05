Atendimentos do Bolsa Família e BPC poderão injetar R$ 329 milhões na economia suzanense

A Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social apresentou nesta quinta-feira (23/05), durante audiência pública realizada pela Câmara de Suzano, um balanço dos atendimentos que têm sido ofertados à população, revelando o impacto positivo dos benefícios que têm sido concedidos. O titular da pasta, Geraldo Garippo, informou na ocasião que os 24.801 inscritos no programa Bolsa Família e os 8.878 assistidos pelo Benefício de Prestação Continuada (BPC) poderão injetar R$ 329 milhões na economia suzanense neste ano.

Os dados foram compartilhados com os vereadores presentes na atividade: José de Oliveira Lima, o Zé Oliveira, que conduziu os trabalhos; Pedro Ishi; Lazário Nazaré Pedro, o Lázaro de Jesus; Marcel Pereira da Silva, o Marcel da ONG; e Artur Takayama. Por parte da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, também participaram da audiência os diretores Carlos Alberto Santiago de Araújo, Regiane Borges e Luiz Carlos Geraldo.

Os números destacados nesta oportunidade têm relação, conforme dito pelo secretário Garippo, com a quantidade expressiva de munícipes atendidos pelo Cadastro Único (CadÚnico). Neste momento, 137 mil pessoas estão inscritas, permitindo o acesso da população de baixa renda aos benefícios do governo federal. Essa quantidade representa 44% da população suzanense, que está estimada em 310.255 moradores, segundo dados do Sistema Estadual de Análise de Dados (Seade).

O Bolsa Família garante R$ 600 a quem tem renda per capita de até R$ 218,00; com acréscimo de R$ 50 por ocasião da gravidez, mais R$ 50 pelo primeiro filho, até os oito anos de idade; R$ 150 pelo segundo filho, até os cinco anos de idade; e R$ 150 pelo terceiro filho, até os dois anos de idade. Já o BPC garante um salário mínimo, que hoje está em R$ 1.412, a quem tem idade igual ou superior a 65 anos e pertence à família cuja renda per capita é equivalente a 1/4 do salário mínimo, assim como para deficientes que estão incapacitados para o trabalho, que têm a condição de renda já citada.

Cras

Durante a audiência, também foi reforçado que o Bolsa Família e o BPC, entre outros benefícios, podem ser requeridos em qualquer uma das cinco unidades do Centro de Referência da Assistência Social (Cras) de Suzano: a do Boa Vista, localizada na avenida Katsutoshi Naito, 955, no Sesc; da Casa Branca, que fica na rua Maria Clara Tavares, 125, no Parque Residencial Casa Branca; da região central, situada na rua Monsenhor Nuno, 595; do Gardênia Azul, na rua Teruo Nishikawa, 570, no Jardim Varan; e de Palmeiras, na antiga rodovia Índio Tibiriçá (SP-31), 11.641. Nestes locais, foram registrados, somente nos primeiros quatro meses do ano, 5.783 atendimentos individualizados.

Parcerias

A pasta da Assistência e Desenvolvimento Social também apresentou na Câmara os números de atendimentos proporcionados pelas entidades que cooperam com a administração municipal para o acolhimento de pessoas em situação de vulnerabilidade social. Atualmente, estão em vigência 29 termos de parceria que garantem 800 vagas para crianças e adolescentes, 250 para idosos e outras 220 destinadas às mulheres vítimas de violência e pessoas em situação de rua

O secretário destacou a abrangência dos serviços prestados e o impacto positivo que os atendimentos proporcionam para a população e para a cidade. “Conseguimos contemplar milhares de famílias suzanenses com o trabalho que tem sido desenvolvido em todos os equipamentos da Assistência Social. Nossa estrutura está à disposição dos cidadãos para que todos possam ser inseridos nos programas a que têm direito. A concessão dos benefícios tem feito a diferença na vida das pessoas e contribuído com a economia da cidade”, avaliou Garippo.