Atração de talentos: Hapvida alia tecnologia e humanização em todas as regiões brasileiras

Em um setor com múltiplas particularidades, a Hapvida NotreDame Intermédica vem se reinventando para facilitar o processo de atração de talentos em todas as regiões brasileiras. Para isso, investe em tecnologia e, hoje, a seleção de candidatos, desde a candidatura até a admissão, acontece de forma totalmente remota, o que garante um método rápido e descomplicado.

“O Brasil inteiro está contemplado nessa jornada digital, promovendo igualdade de acesso e garantindo que talentos de qualquer região possam participar de forma acessível. Nossa plataforma é inclusiva e desenhada para atender à diversidade do nosso público, proporcionando uma experiência personalizada e acolhedora”, afirma a gerente de Atração de Talentos, Renata Guedes Barreiros.

O processo começa com a divulgação de vagas e informações detalhadas do cargo em uma plataforma (https://hapvidandi.gupy.io/). Após a candidatura, ferramentas de inteligência artificial ajudam a realizar a triagem inicial para que aqueles com perfil adequado avancem para as próximas etapas. Testes, dinâmicas e entrevistas também são realizadas online.

Com a aprovação, a admissão também é realizada virtualmente, incluindo a entrega de documentos e o onboarding (acompanhamento inicial).

Outro ponto relevante gira em torno da humanização da seleção, além de todo o suporte dado ao candidato. “Digitalizar o processo sem perder o toque humano foi um desafio importante. A fim de oferecer um processo acolhedor e próximo, mesmo em ambiente digital, incluímos momentos de interação personalizada e promovemos feedbacks contínuos, para que os participantes sintam-se apoiados e conectados com nossa cultura organizacional”, explica.

Tecnologia

Para a digitalização completa da jornada de atração de talentos, a companhia investiu em um conjunto de tecnologias que tornam o processo mais eficiente, inclusivo e transparente. Dentre as principais tecnologias adotadas, estão o ATS (sistema de gestão de processos de recrutamento e seleção, que armazena, lê e ranqueia currículos, de modo que a empresa possa contratar perfis adequados ao exercício da função disponibilizada); Inteligência Artificial, Machine Learning, plataforma de assinatura digital e admissão remota.



“A modernização da jornada de atração de talentos reflete diretamente a cultura organizacional da Hapvida NotreDame Intermédica, que valoriza a inovação, a inclusão e o cuidado com as pessoas em todas as suas interações”, avalia Renata, que pontua ainda que alinhar diferentes ferramentas “demandou uma estruturação robusta” da companhia e parcerias com fornecedores de tecnologia.