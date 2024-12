Atual gestão é a primeira a implementar ciclovias e ciclofaixas em Suzano

A atual gestão municipal foi a primeira a implementar acessos exclusivos para ciclistas em Suzano. O trabalho voltado ao deslocamento por bicicletas, conduzido pelas Secretarias Municipais de Transporte e Mobilidade Urbana e de Planejamento Urbano e Habitação, a partir do marco zero, no mês de janeiro de 2017, está próximo de alcançar 12,83 quilômetros de ciclovias e ciclofaixas, com a finalização das obras que estão sendo realizadas nas avenidas Senador Roberto Simonsen, entre o Jardim Márcia e o Parque Santa Rosa, e Jorge Bei Maluf, entre o Parque Maria Helena e a Vila Theodoro.

O conjunto de vias contempladas com estes acessos exclusivos é estratégico para a mobilidade no município, já que tem relação com a circulação no centro da cidade, e provoca impacto positivo nos deslocamentos para o centro expandido, para a região norte e para o limite com Mogi das Cruzes, atendendo a quem precisa trabalhar nos setores de comércio e serviços, assim como nas unidades fabris.

Para beneficiar os munícipes que precisam trafegar entre a ponte do rio Tietê e a Estação Suzano da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), foi implantado pela Prefeitura de Suzano 1,6 quilômetro de ciclovia na avenida Vereador João Batista Fitipaldi. Deste ponto em direção ao limite com Mogi das Cruzes, os moradores poderão utilizar ainda os 4,08 quilômetros de ciclovias e ciclofaixas que estão sendo implementados ao longo da avenida Jorge Bei Maluf, que atenderá aos trabalhadores das indústrias situadas nesta localidade.

Para conectar a avenida Senador Roberto Simonsen, no Jardim Imperador, e a avenida Paulista, no Jardim Monte Cristo, foi implementado 0,75 quilômetro de ciclovia no prolongamento da rua Sete de Setembro, garantindo o acesso ao Hospital Federal que está sendo construído neste endereço. Deste ponto em direção ao Parque Santa Rosa, os ciclistas também terão um caminho exclusivo ao longo do prolongamento da avenida Senador Roberto Simonsen, cujas obras estão em andamento. Será implementado 1,5 quilômetro de ciclofaixa e 1,1 quilômetro de ciclovia ao longo da via.

Esta estrutura promoverá o acesso por bicicletas até a avenida Brasil, que também conta com espaço exclusivo para ciclistas. Ao longo de 3,8 quilômetros, a mobilidade por bicicletas passou a ser garantida com a instalação de ciclofaixa, facilitando a ida e a vinda de moradores que saem e vão para o município de Poá. Por este caminho, os ciclistas passaram a ter mais uma opção para se dirigir ao Parque Municipal Max Feffer e ao comércio que fica instalado na avenida.

A movimentação de bicicletas na cidade chegou a ser destaque no site institucional da CPTM no ano de 2019, quando ficou registrado que o bicicletário de Suzano era o maior entre aqueles existentes nas outras estações da rede, com 576 lugares, todos ocupados diariamente.

Perspectivas

Em maio do ano passado, foi apresentado o Plano Cicloviário de Suzano, que propõe as diretrizes para a expansão da mobilidade ativa no município. O projeto prevê o aumento da malha cicloviária para 150 quilômetros em dez anos, permitindo a conexão das regiões norte e sul ao centro de Suzano.

O objetivo do projeto é proporcionar as condições necessárias para que cada vez mais moradores utilizem a bicicleta como meio de transporte não só como lazer, mas também para se locomover ao trabalho. Para isso, o plano estabelece metas de adesão progressiva da população a esse modal. A ideia é garantir, dentro de cinco anos, que 5% das viagens internas no município sejam feitas pela rede cicloviária, e, em um espaço de dez anos, promover o deslocamento de 10% da população por bicicleta.

Além de conectar as duas regiões com o centro, está prevista a ligação do modal com a CPTM, por meio da Linha 11-Coral. A partir desse ponto, um dos deslocamentos possíveis, utilizando-se a bicicleta, é a interligação com a Rota Caminho do Sal, entre Santo André, Mogi das Cruzes e Ribeirão Pires, permitindo o acesso à rodovia Caminho do Mar (SP-148) e à estrada Mogi das Cruzes, que possibilita passagem por área de montanha e vista para o mar. O projeto ainda sugere uma parceria com Poá, para garantir a construção de um novo caminho cicloviário que possa encurtar a trajetória para os usuários de bicicleta.

O secretário municipal de Planejamento Urbano e Habitação, Elvis Vieira, falou da importância de desenvolver mais possibilidades de mobilidade ativa e planejar a cidade para o futuro. “O Plano Cicloviário é uma consequência do Plano Diretor, de 2017, e do Plano de Mobilidade Urbana, de 2019. Chegou o momento de avançar sobre este tema para que possamos pensar os próximos dez, 20 e 30 anos. Queremos construir uma cidade mais humana e vamos trabalhar todas as etapas necessárias para promover a transformação do município sob esse aspecto. Depois do diagnóstico das características do sistema, vamos avaliar de que maneira as ciclovias e as ciclofaixas poderão conectar todas as regiões da cidade”, avaliou.

Claudinei Galo, da Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana, lembrou que o número de veículos triplicou nas últimas duas décadas, ressaltando a necessidade de adotar novas soluções de deslocamento na cidade, para garantir mais fluidez ao trânsito. “A implantação das ciclovias e das ciclofaixas era uma demanda proveniente do aumento do tráfego no município. Começamos o trabalho em Suzano e desenvolveremos ainda mais esses acessos por bicicletas com a execução do Plano Cicloviário. A expansão da nossa malha vai ser realizada com toda a segurança para quem trafega de bicicleta, como fazemos na rede já existente”, pontuou Galo.

O prefeito Rodrigo Ashiuchi enumerou os benefícios diversos que a expansão da malha cicloviária tem proporcionado. “Estamos promovendo uma nova possibilidade de deslocamento para o trabalho, estimulando as pessoas a praticarem exercício físico e propiciando o estabelecimento de novas relações sociais, pois os ciclistas têm o hábito de pedalar em grupo, o que é muito saudável. Além disso, ainda poderão ser criadas novas rotas turísticas em nosso município. A região de Palmeiras poderá se tornar uma referência nesse sentido e permitirá que visitantes de outras cidades possam conhecer melhor as belezas de Suzano. É um projeto que beneficia a todos e coloca nossa cidade no caminho do desenvolvimento”, ressaltou o chefe do Executivo.