Atualização do 'Suzano Mais Emprego' traz 1.013 vagas para empresas da região

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego atualizou nesta terça-feira (07/01) a lista de oportunidades que estão sendo divulgadas pelo projeto “Suzano Mais Emprego”, registrando 1.013 vagas ao todo. As principais são: 402 para operador de telemarketing, 50 para auxiliar de restaurante e ajudante geral, 20 para costureira de máquina overloque e 17 para vendedor interno.

Vale ressaltar que 48 vagas não exigem experiência prévia, como as funções de repositor de mercadorias, auxiliar de limpeza e cuidador de idosos. Outras 47 oportunidades são destinadas aos munícipes que têm ensino fundamental, incluindo os cargos de encanador, auxiliar de manutenção predial e servente de pedreiro. Há ainda sete possibilidades para aqueles que são analfabetos, que incluem os trabalhos de funileiro de automóveis, polidor de automóveis e mecânico de automóveis em geral.

Os interessados precisam se inscrever pelo site suzanomaisemprego.com.br, onde constam as exigências para todas as vagas, incluindo o nível de escolaridade e a experiência necessária. Para o suporte presencial, basta comparecer a uma das unidades do Centro Unificado de Serviços (Centrus), localizadas na avenida Paulo Portela, 210, no centro, ou na avenida Francisco Marengo, 2.301, no interior do Supermercado Nagumo, no Jardim Dona Benta, região norte de Suzano. Os munícipes que tiverem dúvidas podem entrar em contato pelo telefone (11) 4745-2264.

Segundo o secretário Mauro Vaz, a iniciativa reforça a empregabilidade na cidade e oferece novas oportunidades aos suzanenses. “Temos disponibilizado vagas para setores do comércio, serviços e também no ramo industrial. Buscamos dialogar com as empresas locais para que possamos manter atualizada a lista de necessidades do mercado de trabalho. Assim, damos mais condições para que os munícipes busquem o primeiro emprego ou uma recolocação profissional”, afirmou o chefe da pasta.