Autoescolas registram boa procura por CNH; saiba como tirar

A emissão da primeira Carteira Nacional de Habilitação (CNH) é um processo que pode levar de dois a quatro meses para ser concluído. O DS ouviu as autoescolas Técnica, Palmeiras, Dom João e Onyx, em Suzano, para entender como funciona cada etapa desse procedimento.

Para dar início ao processo de habilitação, é necessário atender a alguns critérios. Segundo o proprietário da Autoescola Dom João, Vitor Sena, o principal é ter, no mínimo, 18 anos e um dia. Também é preciso ser alfabetizado e penalmente imputável, ou seja, ser legalmente responsável pelos próprios atos. “Além disso, o candidato deve apresentar documentos básicos, como RG, CPF e comprovante de residência, quando exigido”, disse.

A matrícula em uma autoescola é o primeiro passo, pois, a partir dela, é possível agendar os exames médicos e o curso técnico no Centro de Formação de Condutores (CFC). As aulas teóricas duram nove dias úteis, totalizando cerca de 45 horas. “Para avançar para a etapa prática, o candidato precisa acertar, no mínimo, 27 questões na prova teórica. Em seguida, deve cumprir 20 aulas práticas por categoria escolhida, antes de realizar a prova prática e, se aprovado, obter a CNH”, explicou o gerente administrativo da Autoescola Técnica, Alexandre Alcântara.

Os custos fora das autoescolas começam pelos exames obrigatórios: o médico, no valor de R$ 142,53, e o psicotécnico, que custa R$ 122,17. Além disso, ainda existem taxas estaduais que variam entre R$ 230 e R$ 280, e o curso teórico, cujo valor gira em torno de R$ 300.

“Já nas autoescolas, os valores são variados, dependendo muito da categoria escolhida. Mas hoje você pode encontrar o preço integral da habilitação a partir dos R$ 1.700, podendo chegar a até R$ 2.700”, afirmou a diretora de ensino da Autoescola Palmeiras, Erica Adamuz Machado.

Opinião de estudantes

Para a estudante Marilia Marchione, que escolheu a categoria B, a experiência de dois meses foi boa. “O processo de tirar a CNH é um pouco estressante, mas a satisfação de poder dirigir para onde quiser é maravilhosa. As aulas, apesar de serem longas, não foram pesadas graças aos professores. Nas práticas, inclusive, meu tutor foi muito paciente com minhas dificuldades e inseguranças, ele me explicava o que estava incorreto e como eu deveria fazer”, contou. No entanto, existiram momentos em que os sentimentos da estudante foram postos em teste. “A prova prática foi um dos momentos que me senti mais insegura. Mesmo que já tivesse feito o percurso várias vezes, estar com um examinador, que na minha vez sequer olhou para mim e nem me deu bom dia, é apavorante”, disse. Marilia ainda destacou que: “com toda certeza, se fosse possível, mudaria a prova final”. Já a futura condutora, Rebeca Silva Sousa, escolheu aprender ambas as categorias, tanto para carro quanto para moto. “Tudo tem sido uma novidade, estou saindo da zona de conforto e testando meus limites”, contou. Para ela, a mudança tinha que ser no tempo: “Ainda estou nas aulas práticas, mas até então já se passaram três meses. Acho que o processo poderia ser um pouco mais rápido”.