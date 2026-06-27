Entre duas nações, descendentes vivem torcida dividida: 'É muito difícil dar uma opinião'

O encontro entre Brasil e Japão na segunda fase da Copa do Mundo, na segunda-feira (29), desperta sentimentos diferentes entre os descendentes de imigrantes japoneses. O vínculo com a cultura e as raízes familiares faz muitos acompanharem a seleção japonesa com carinho, mas o país onde nasceram ou construíram suas vidas influencia a torcida. Entre os entrevistados pelo DS, a expectativa é de um jogo equilibrado, embora a maioria acredite na vitória brasileira.



O aposentado Tadaaki Yoshida espera um confronto equilibrado entre as duas seleções. Descendente de japoneses, ele espera por um empate por 1 a 1.



Filho de imigrantes japoneses, o economista Hélio Ogata também vê dificuldade em escolher um lado. "É muito difícil dar uma opinião porque a gente é brasileiro, mas também tem a descendência japonesa", afirma. Sua aposta é um empate 2 a 2.



Já o atleta Nelson Ueno diz que o coração fica dividido, mas a torcida principal é pela Seleção Brasileira. Filho de japoneses, ele considera o Japão sua "segunda terra natal", porém acredita na vitória do Brasil por 2 a 0. "Se o Japão ganhar, não vou ficar chateado. Estou torcendo pelos dois. Mas se for para os pênaltis, vai dar Brasil", comenta.



O professor de Educação Física e empresário Jonathan Itiro conhece de perto as duas culturas. Nascido no Brasil, ele se mudou ainda criança para o Japão, onde viveu até retornar ao país em 2010. Apesar de afirmar que está "50 a 50", aposta em uma vitória brasileira por 4 a 0. Na previsão dele, o camisa 7, Vinícius Júnior abre o placar, Neymar marca no fim da partida e não podendo faltar um gol do Endrick. Para Jonathan, se o Brasil pretende conquistar o hexa, precisa estar preparado para superar qualquer adversário.



As opiniões mostram que o confronto entre Brasil e Japão, na próxima segunda-feira, vai além da disputa esportiva. Para muitos descendentes, a partida representa o encontro de duas histórias que fazem parte da própria identidade. Entre o respeito às origens e o sentimento de pertencimento ao Brasil, a maioria espera ver a Seleção Brasileira avançando na competição.