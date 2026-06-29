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Jornal Diário de Suzano - 27/06/2026
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Ferraz

Ferraz reforça rede de proteção às mulheres e incentiva denúncias contra a violência doméstica

Ação divulga os serviços de acolhimento disponíveis no município e utiliza o símbolo do cartão vermelho para conscientizar a população sobre o enfrentamento à violência contra a mulher

29 junho 2026 - 11h04Por da Reportagem Local
Ferraz reforça rede de proteção às mulheres e incentiva denúncias contra a violência domésticaFerraz reforça rede de proteção às mulheres e incentiva denúncias contra a violência doméstica - (Foto: Isis Katarine)

A rede de proteção às mulheres em situação de violência em Ferraz de Vasconcelos segue fortalecida com serviços especializados de acolhimento, orientação e acompanhamento às vítimas. Para ampliar o acesso à informação e incentivar as denúncias, a Coordenadoria da Mulher está promovendo uma ação de conscientização que utiliza o cartão vermelho, símbolo conhecido no futebol, para reforçar a mensagem de que a violência doméstica deve ser interrompida imediatamente.

A rede de atendimento em Ferraz de Vasconcelos é composta pela Casa da Mulher, Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) e Guarda Maria da Penha, que atuam de forma integrada no acolhimento, orientação, encaminhamento e acompanhamento dos casos.

A ação também reforça que a violência contra a mulher pode se manifestar de diferentes formas, física, psicológica, moral, patrimonial e sexual, e que denunciar é um passo fundamental para romper o ciclo da violência.

Segundo a coordenadora da Coordenadoria da Mulher, Juliane Gallo, tornar a rede de atendimento cada vez mais conhecida é essencial para garantir proteção às mulheres.

"Queremos que toda mulher saiba que não está sozinha. Ferraz conta com uma rede preparada para acolher, orientar e oferecer todo o suporte necessário. Muitas vezes, conhecer os canais de atendimento é o primeiro passo para romper o ciclo da violência. Nossa missão é garantir que essas informações cheguem a quem precisa e fortalecer a cultura da denúncia e da proteção."

Além dos serviços municipais, as denúncias podem ser feitas de forma gratuita pela Central de Atendimento à Mulher, por meio do telefone 4679-4334. Em emergências, a orientação é acionar imediatamente a Polícia Militar pelo telefone 190.

A divulgação dos canais de atendimento integra as ações permanentes de enfrentamento à violência contra a mulher desenvolvidas no município, fortalecendo a prevenção, o acolhimento e a garantia de direitos às mulheres ferrazenses.

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