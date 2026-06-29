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Jornal Diário de Suzano - 27/06/2026
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Exército Brasileiro

Prazo para alistamento militar termina nesta terça-feira

Até a última sexta-feira, 2.282 cadastros já haviam sido realizados; inscrições podem ser feitas on-line ou presencialmente

29 junho 2026 - 11h25Por de Suzano
Prazo para alistamento militar termina nesta terça-feira Prazo para alistamento militar termina nesta terça-feira - (Foto: Mauricio Sordilli/Secop Suzano)

Com 2.282 alistamentos registrados até a última sexta-feira (26/06), a Junta Militar de Suzano encerra nesta terça-feira (30/06) o prazo para o cadastro obrigatório de jovens do sexo masculino que completam 18 anos em 2026. A inscrição pode ser realizada de forma on-line pelo site http://alistamento.eb.mil.br.

A unidade da Junta Militar em Suzano, localizada na rua Ester Boros, 76, no Jardim Vitória, também está disponível para realizar o alistamento presencial, de segunda a sexta-feira, das 7 às 16 horas. Para isso, é necessário apresentar documento de identidade, CPF e comprovante de residência atualizado. Em caso de dúvidas, os munícipes podem entrar em contato pelo telefone (11) 4744-7231.

Os números demonstram que Suzano mantém uma média superior a 2 mil alistamentos anuais ao longo da última década. Em 2016, foram registrados 2.862 jovens; em 2017, 2.736; em 2018, 2.426; em 2019, 2.193; em 2020, 1.901; em 2021, 2.215; em 2022, 2.149; em 2023, 2.174; em 2024, 2.167; e em 2025, 2.409 alistados.

Além de realizar o cadastro, a Junta Militar alerta que os jovens devem conferir se o processo foi efetivamente concluído. Ao final do preenchimento das informações no sistema, é indispensável que apareça a mensagem “Seu alistamento foi concluído com sucesso”. Caso esse aviso não seja exibido, o cidadão deverá repetir o procedimento, pois os dados podem não ter sido registrados corretamente.

Após o encerramento do período de alistamento, os jovens também precisam acompanhar sua situação junto ao Exército Brasileiro pelo mesmo portal utilizado para o cadastro. Será por meio da plataforma que o cidadão poderá verificar se foi dispensado do serviço militar ou se deverá prosseguir para as próximas etapas da seleção. Aqueles que não conseguirem consultar as informações pela internet deverão comparecer à Junta Militar durante a primeira quinzena de julho para receber as orientações necessárias.

O prefeito Pedro Ishi, que também preside a Junta de Serviço Militar de Suzano, reforçou a importância de os jovens cumprirem o prazo e manterem sua situação regular. “O alistamento militar é uma obrigação importante para os jovens que completam 18 anos e deve ser feito dentro do prazo estabelecido. Por isso, orientamos aqueles que ainda não realizaram o cadastro a procurarem o atendimento on-line ou presencial o quanto antes, garantindo que sua situação esteja regular perante o Exército Brasileiro”, afirmou.

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