'Corrida Rústica' reúne mais de 300 participantes e arrecada 3 mil garrafas PET

A primeira edição da “Corrida e Caminhada Rústica”, realizada no último domingo (28/06), no Parque Municipal de Conservação Ambiental Professora Bianca Carla Nunes da Silva, o Parque do Mirante, no bairro do Sesc, reuniu mais de 300 participantes e arrecadou 3 mil garrafas PET. A ação marcou o encerramento da programação do Mês do Meio Ambiente em Suzano.

Com largada às 7h30, a atividade teve percurso de 4 quilômetros em área de mata, proporcionando aos corredores e caminhantes uma experiência de contato direto com a natureza. A prova teve duração aproximada de uma hora, sendo que o primeiro colocado, Rafael Frederico, concluiu o trajeto em 21 minutos. O segundo colocado terminou a prova em 22 minutos e 55 segundos. O terceiro colocado, Flávio Henrique, terminou em 23 minutos e 35 segundos.

Entre as mulheres que competiram, a primeira colocada foi Talita de Jesus, que terminou em 26 minutos e 47 segundos. A segunda foi Luana Alves, que chegou ao final da prova em 28 minutos e 58 segundos. E por fim, a terceira colocada foi Juliana Dutra, que concluiu em 30 minutos e 15 segundos.

Além de incentivar a prática esportiva e os hábitos saudáveis, a iniciativa também teve caráter sustentável. As garrafas PET arrecadadas foram destinadas às cooperativas de reciclagem, reforçando a importância da responsabilidade ambiental e da participação da população em ações de preservação.

O evento foi avaliado de forma positiva pelos participantes e pela MEC Assessoria e Eventos Esportivos, empresa responsável pela organização da corrida, que já demonstrou interesse em investir na realização de uma nova edição.

O secretário municipal de Meio Ambiente, André Chiang, ressaltou que a ação encerrou de forma positiva a programação do Mês do Meio Ambiente em Suzano, com adesão expressiva do público e arrecadação de materiais recicláveis.

“Encerramos o Mês do Meio Ambiente com uma ação muito simbólica, que reuniu mais de 300 participantes e arrecadou 3 mil garrafas PET, que serão destinadas às cooperativas de reciclagem. Nos últimos anos, Suzano tem sido reconhecida com prêmios, certificados e selos ambientais, e essa corrida reforça o trabalho que vem sendo desenvolvido para unir preservação, educação ambiental e participação popular. A procura foi tão grande que o site de inscrições chegou a travar em poucas horas”, destacou o chefe da pasta.

O prefeito Pedro Ishi, que acompanhou a atividade, destacou a importância de promover ações que aproximem a população dos espaços públicos e incentivem hábitos saudáveis. “Foi uma manhã muito especial, com famílias, corredores e caminhantes ocupando o Parque do Mirante em uma atividade que uniu esporte, lazer e contato com a natureza. Esse é um espaço importante da nossa cidade e queremos que a população conheça, valorize e participe cada vez mais das ações realizadas aqui. A ‘Corrida Rústica’ mostrou que é possível promover qualidade de vida e, ao mesmo tempo, reforçar a consciência ambiental”, afirmou o prefeito.