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Jornal Diário de Suzano - 24/04/2026
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Zeladoria

Março registra recorde de limpeza em pontos viciados desde janeiro de 2025

Secretaria de Manutenção contabilizou a remoção de 1.849 toneladas de resíduos destas áreas, um número quatro vezes maior do que a média mensal registrada ao longo de 2025

24 abril 2026 - 15h49Por da Reportagem Local
Março registra recorde de limpeza em pontos viciados desde janeiro de 2025Março registra recorde de limpeza em pontos viciados desde janeiro de 2025 - (Foto: Wanderley Costa/Secop Suzano)

A Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços Urbanos registrou em março o recorde de limpeza de pontos viciados em Suzano na atual gestão, conduzida pelo prefeito Pedro Ishi desde janeiro de 2025. A pasta contabilizou, neste balanço, a remoção de 1.849 toneladas de resíduos destas áreas, um número quatro vezes maior do que a média mensal registrada ao longo de todo o ano passado e também nos dois primeiros meses de 2026.

O reforço do trabalho foi viabilizado pelo projeto “Suzano em Ação - Megamutirão de Zeladoria”, lançado em 23 de fevereiro, que mobilizou cerca de 200 trabalhadores e aproximadamente cem veículos e máquinas, para intensificar serviços de limpeza, manutenção e conservação urbana pelos quatro cantos da cidade.

Por meio desta atuação, ainda foi intensificada a limpeza em valas e rios, que resultou na retirada de 108 toneladas de resíduos, e também de bueiros, que garantiu a remoção 46 toneladas desses materiais no período. Paralelamente, foram feitos 740 atendimentos relacionados à limpeza em áreas públicas, abrangendo feiras, praças, ruas e campos, e ao abastecimento de prédios públicos e espelhos d’água.

A pasta também promoveu, no último mês, a limpeza de 552 bueiros e de 12 fossas, garantindo a reforma em galerias numa extensão de 79 metros, além da troca de 18 unidades de guia chapéu, estruturas que ajudam a escoar a água da chuva.

O trabalho ainda contemplou atividades de nivelamento e cascalhamento, realizadas em 16 quilômetros de vias; de limpeza de vala de drenagem e rios, que somaram 11 quilômetros; e de rebaixamento de guias, que totalizaram nove unidades. Outras ações desenvolvidas pela Secretaria de Manutenção promoveram a troca de 66 tampas de bueiros, a limpeza de oito quilômetros da rede de drenagem e a reposição de três tampas de poços de visita.

O secretário Samuel Oliveira frisou que o Megamutirão de Zeladoria foi essencial para o aumento das ações destinadas à limpeza da cidade. “Implementamos o trabalho devido para retirar resíduos dos pontos viciados, especialmente, mas também dos corpos d’água e dos bueiros, de forma a garantir o escoamento de água no momento das chuvas. Esta atuação também contou com o apoio de outras secretarias, como Meio Ambiente e Transporte e Mobilidade Urbana, que contribuíram com o sucesso deste projeto”, declarou.

O prefeito Pedro Ishi destacou que a administração municipal tem cuidado da cidade com o empenho necessário para garantir mais qualidade de vida para a população. “O resultado do trabalho é fruto da mobilização das equipes da prefeitura, que têm executado os serviços de zeladoria que são necessários para manter o município bem conservado e preparado para os períodos de chuva. Estivemos em todas as regiões com muitas máquinas e equipamentos para promover a limpeza adequada nos bairros”, ressaltou o chefe do Executivo.

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