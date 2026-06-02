'Baby, me Leva!' possibilita 18 adoções de cães e gatos no último domingo

O projeto “Baby, me Leva!” promoveu mais uma edição presencial no Parque Municipal Max Feffer, no último domingo (31/05), e possibilitou a adoção de 18 animais, sendo oito cachorros e dez gatos. Todos foram encaminhados às suas novas famílias após a orientação apropriada e a formalização do termo de responsabilidade.

O projeto busca estimular a adoção consciente por meio da política municipal de proteção e bem-estar animal, educando futuros tutores dos animais sobre os cuidados a longo prazo. A estrutura montada no parque, onde ocorre a maior parte dos eventos, oferece suporte para receber os pets e encaminhá-los às novas famílias.

Além da intermediação das adoções presenciais, o “Baby, me Leva!” também atua de forma on-line, apresentando os animais disponíveis para adoção. O próximo evento presencial ocorrerá no dia 14 de junho (domingo), também no Parque Max Feffer (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 – Jardim Imperador).

Em atividade desde 2021, a iniciativa já possibilitou 2.486 adoções de cães e gatos e conta com o apoio de protetores, cuidadores independentes e organizações não governamentais para garantir o cuidado dos animais que esperam por um lar. Além disso, a parceria promove o acompanhamento dos processos, garantindo que tudo ocorra de acordo com os requisitos determinados.

No site baby-me-leva.suzano.sp.gov.br é possível verificar a lista de pets disponíveis para adoção. Em seguida, o interessado deve entrar em contato pelo telefone (11) 4745-2055 ou pelo e-mail babymeleva@suzano.sp.gov.br para dar sequência ao processo de adoção.

Para o secretário municipal de Meio Ambiente, André Chiang, o “Baby, me Leva!” cumpre seu papel em devolver a alegria aos pets. “A cada adoção concretizada, sentimos que estamos dando uma nova chance para que esses animais possam se desenvolver com saúde, amor e alegria. Seguiremos com essas ações na expectativa de que mais animais possam ganhar um novo lar”, definiu.