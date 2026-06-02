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Jornal Diário de Suzano - 30/05/2026
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Cidades

Bunkyo Suzano recebe 400 pessoas em Campeonato de Sumô da Nova Central

Tradicional torneio liderado pela coordenadora do Departamento de Sumô da entidade, Luciana Watanabe, valorizou laços familiares, disciplina e cultura japonesa

01 junho 2026 - 17h48Por De Suzano
Bunkyo Suzano, foi sede da 28ª edição do Campeonato de Sumô da Associação Nova Central no último domingo (31)Bunkyo Suzano, foi sede da 28ª edição do Campeonato de Sumô da Associação Nova Central no último domingo (31) - (Foto: Divulgação/Bunkyo Suzano)

A Associação Cultural Suzanense, o Bunkyo Suzano, foi sede da 28ª edição do Campeonato de Sumô da Associação Nova Central no último domingo (31/05), reunindo aproximadamente 400 pessoas entre lutadores e familiares para um momento de integração, disputa e valorização aos costumes nipônicos.

Sob o acompanhamento da presidente da Associação Nova Central e coordenadora do Departamento de Sumô da entidade, a lutadora multicampeã Luciana Watanabe, o dia foi conduzido com 14 campeonatos de diferentes categorias considerando naipes masculinos e femininos, peso e idade, sempre visando torneios justos com chances de vitória aos cerca de cem competidores. Junto a isso, as famílias presentes também puderam participar da distribuição de brindes e sorteios, além de aproveitar de pratos japoneses servidos pela organização.

O presidente Reinaldo Katsumata agradeceu a presença de todos e pontuou que valorizar a cultura japonesa também é fomentar o trabalho de entidades como a Nova Central. "Aqui, tivemos lutadores e famílias de várias partes da região metropolitana de São Paulo, afinal, o trabalho destacado do grupo no sumô já obteve reconhecimento estadual, nacional e até internacional por meio de seus alunos. Parabenizo a Luciana e a equipe pela organização, foi uma honra receber tantas lutas de encher os olhos neste dia", concluiu.

Na oportunidade, também marcaram presença o diretor do Bunkyo e secretário do Meio Ambiente de Suzano, André Chiang; o titular da pasta municipal de Esportes e Lazer, Arnaldo Marin Júnior, o Nardinho; e o presidente da Confederação Brasileira de Sumô, Oscar Nório.

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