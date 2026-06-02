Bunkyo Suzano recebe 400 pessoas em Campeonato de Sumô da Nova Central

A Associação Cultural Suzanense, o Bunkyo Suzano, foi sede da 28ª edição do Campeonato de Sumô da Associação Nova Central no último domingo (31/05), reunindo aproximadamente 400 pessoas entre lutadores e familiares para um momento de integração, disputa e valorização aos costumes nipônicos.



Sob o acompanhamento da presidente da Associação Nova Central e coordenadora do Departamento de Sumô da entidade, a lutadora multicampeã Luciana Watanabe, o dia foi conduzido com 14 campeonatos de diferentes categorias considerando naipes masculinos e femininos, peso e idade, sempre visando torneios justos com chances de vitória aos cerca de cem competidores. Junto a isso, as famílias presentes também puderam participar da distribuição de brindes e sorteios, além de aproveitar de pratos japoneses servidos pela organização.



O presidente Reinaldo Katsumata agradeceu a presença de todos e pontuou que valorizar a cultura japonesa também é fomentar o trabalho de entidades como a Nova Central. "Aqui, tivemos lutadores e famílias de várias partes da região metropolitana de São Paulo, afinal, o trabalho destacado do grupo no sumô já obteve reconhecimento estadual, nacional e até internacional por meio de seus alunos. Parabenizo a Luciana e a equipe pela organização, foi uma honra receber tantas lutas de encher os olhos neste dia", concluiu.



Na oportunidade, também marcaram presença o diretor do Bunkyo e secretário do Meio Ambiente de Suzano, André Chiang; o titular da pasta municipal de Esportes e Lazer, Arnaldo Marin Júnior, o Nardinho; e o presidente da Confederação Brasileira de Sumô, Oscar Nório.