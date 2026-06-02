Prêmio da Mega-Sena acumula 16 milhões e suzanenses não desanimam

A Mega-Sena acumulou, e prêmio principal chega a 16 milhões, próximo sorteio ocorrerá nesta terça-feira (2). Porém o suzanense não perdeu a esperança. É o que afirma o gerente da Casas Lotéricas de Suzano, “O Ganhador”, Carlos Ditmar Sprengel. “O aumento da procura pela Mega-Sena foi significativo, principalmente depois da edição especial de 30 anos que ocorreu na semana retrasada”, afirmou.
A Caixa Econômica Federal realizou na semana retrasada, no dia 24 de maio, uma edição especial da Mega-Sena, em comemoração aos 30 anos da modalidade, tendo seu prêmio total de 300 milhões de reais. A operadora de caixa, Juliana Trolletti, reforçou o argumento de Carlos, e explicou que a última edição reacendeu a chama do apostador “Aumentou e muito a procura pela Mega-Sena”, complementou.
O apostador Paulo Paixão compartilhou que apostou na última edição e que a esperança de ganhar permanece viva. As apostadoras Fátima Costa e a Lúcia Carvalho também comentaram que sempre realizam a “fezinha”, e que continuarão apostando.
Para Juliana, as respostas mais ouvidas sobre o que fazer com o prêmio estão na ajuda de familiares. Já para Carlos, é a mudança de localidade. Paulo reforça ao contar que: “Iria para minha terra natal”, enquanto Fátima e Lúcia apontam que: “Ajudaria quem eu pudesse”. Também reforçaram que não veem motivos para não apostar, e manterão depositando suas esperanças nos talões de aposta.