Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
terça 02 de junho de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 30/05/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Cidades

Prêmio da Mega-Sena acumula 16 milhões e suzanenses não desanimam

Mega-Sena acumula e prêmio total chega aos 16 milhões; próximo sorteio ocorrerá nesta terça-feira (2)

01 junho 2026 - 17h56Por Guilherme Cerqueira - da Reportagem Local
A Mega-Sena acumulou, e prêmio principal chega a 16 milhões, próximo sorteio ocorrerá nesta terça-feira (2)A Mega-Sena acumulou, e prêmio principal chega a 16 milhões, próximo sorteio ocorrerá nesta terça-feira (2) - (Foto: Regiane Bento/Arquivo DS)

A Mega-Sena acumulou, e prêmio principal chega a 16 milhões, próximo sorteio ocorrerá nesta terça-feira (2). Porém o suzanense não perdeu a esperança. É o que afirma o gerente da Casas Lotéricas de Suzano, “O Ganhador”, Carlos Ditmar Sprengel. “O aumento da procura pela Mega-Sena foi significativo, principalmente depois da edição especial de 30 anos que ocorreu na semana retrasada”, afirmou.

A Caixa Econômica Federal realizou na semana retrasada, no dia 24 de maio, uma edição especial da Mega-Sena, em comemoração aos 30 anos da modalidade, tendo seu prêmio total de 300 milhões de reais. A operadora de caixa, Juliana Trolletti, reforçou o argumento de Carlos, e explicou que a última edição reacendeu a chama do apostador “Aumentou e muito a procura pela Mega-Sena”, complementou.

O apostador Paulo Paixão compartilhou que apostou na última edição e que a esperança de ganhar permanece viva. As apostadoras Fátima Costa e a Lúcia Carvalho também comentaram que sempre realizam a “fezinha”, e que continuarão apostando.

Para Juliana, as respostas mais ouvidas sobre o que fazer com o prêmio estão na ajuda de familiares. Já para Carlos, é a mudança de localidade. Paulo reforça ao contar que: “Iria para minha terra natal”, enquanto Fátima e Lúcia apontam que: “Ajudaria quem eu pudesse”. Também reforçaram que não veem motivos para não apostar, e manterão depositando suas esperanças nos talões de aposta.

Deixe seu Comentário

Leia Também

OAB Suzano promove campanha de doação de sangue em parceria com Hemocentro
Cidades

OAB Suzano promove campanha de doação de sangue em parceria com Hemocentro

Suzano celebra o Mês do Meio Ambiente com série de atividades temáticas
Cidades

Suzano celebra o Mês do Meio Ambiente com série de atividades temáticas

Bunkyo Suzano recebe 400 pessoas em Campeonato de Sumô da Nova Central
Cidades

Bunkyo Suzano recebe 400 pessoas em Campeonato de Sumô da Nova Central

Eventos da 6ª Mostra de Dança de Suzano atraem mais de 11 mil pessoas
Cidades

Eventos da 6ª Mostra de Dança de Suzano atraem mais de 11 mil pessoas

Prefeito prestigia entrega da boina a cem atiradores do Tiro de Guerra de Suzano
Cidades

Prefeito prestigia entrega da boina a cem atiradores do Tiro de Guerra de Suzano

Serviços essenciais são mantidos no Corpus Christi e quatro pontos terão interdições no trânsito
Cidades

Serviços essenciais são mantidos no Corpus Christi e quatro pontos terão interdições no trânsito