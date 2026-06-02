Suzano celebra o Mês do Meio Ambiente com série de atividades temáticas

A Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, reservou o mês de junho para comemorar a natureza e a sustentabilidade. Serão eventos dedicados à preservação, à conscientização da população e aos vínculos das pessoas com a fauna e a flora.

Além disso, como referência à data, o Paço Municipal Prefeito Firmino José da Costa ficará iluminado de verde durante todo o mês de junho. A iniciativa tem como referência o Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado em 5 de junho (sexta-feira).

A abertura do período de atividades ocorreu nesta segunda-feira (01/06), no Centro de Educação Ambiental do Viveiro Municipal Tomoe Uemura (avenida Senador Roberto Simonsen, 340 - Jardim Imperador), com uma oficina sobre adaptação às “Emergências Climáticas”. Quem participou das oficinas foram os alunos das escolas estaduais Anderson Soares e Joviano Satler Lima, do Jardim Ikeda e do Jardim Cacique, respectivamente.

As oficinas foram ministradas pelo coordenador do Setor de Promoção da Educação e Sustentabilidade Ambiental da pasta, Allan Santos. O profissional também atua como analista ambiental e é formado em engenharia ambiental e mestre em ciências (saúde pública) pela Universidade de São Paulo (USP). Entre os temas abordados estiveram a Agenda 2030 e as ações de enfrentamento às mudanças climáticas, os panoramas atuais das emergências climáticas, os eventos extremos, as políticas públicas relacionadas ao tema e as dinâmicas práticas.

Projetos que já são realizados periodicamente pela Secretaria de Meio Ambiente de Suzano também marcarão presença na programação, como o projeto “Baby, me Leva!”, de adoção responsável de pets; a ação “Árvore FamiliAr”, de incentivo à arborização; e o mutirão de castração de cães e gatos.

Eles se juntarão a novas iniciativas preparadas, como a 1ª Corrida Ecológica e a Campanha do Agasalho Pet. Além disso, eventos dedicados ao plantio, debates e palestras propõem oferecer educação ambiental para os munícipes. As datas e os detalhes sobre as ações serão divulgados em breve.

“Suzano se destaca na região e em todo o Estado quando o assunto é preservação e ecologia, e isso só nos motiva a melhorar cada vez mais. Queremos garantir a qualidade de vida da população, da fauna e da flora da cidade, cultivando um ecossistema equilibrado e mirando na longevidade de nossas soluções. Para isso, celebrações que promovem a conscientização como esta são necessárias e muito bem-vindas. Convidamos todos a se juntarem a nós no cultivo do nosso bem-estar”, declarou o secretário de Meio Ambiente de Suzano, André Chiang.