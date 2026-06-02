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Jornal Diário de Suzano - 02/06/2026
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Cidades

Transporte melhora sinalização de 503 ruas e leva 'Tapa-Buraco' a outras 455

Balanço da pasta no período foi apresentado pelo secretário Claudinei Galo durante audiência pública organizada pela Câmara de Suzano, nesta segunda-feira (01/06)

02 junho 2026 - 16h31Por De Suzano
Os números foram compartilhados pelo titular da pasta, Claudinei Galo, que também trouxe os detalhes do trabalho que garantiu a conclusão de projetos importantesOs números foram compartilhados pelo titular da pasta, Claudinei Galo, que também trouxe os detalhes do trabalho que garantiu a conclusão de projetos importantes - (Foto: Wanderley Costa/Secop Suzano)

A Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana apresentou o balanço das atividades realizadas no primeiro quadrimestre de 2026 durante audiência pública organizada pela Câmara, nesta segunda-feira (01/06), quando foram destacadas as melhorias na sinalização de 503 ruas em 189 bairros e a atuação da operação “Tapa-Buraco” em outras 455 vias de 181 bairros.

Os números foram compartilhados pelo titular da pasta, Claudinei Galo, que também trouxe os detalhes do trabalho que garantiu a conclusão de projetos importantes como o prolongamento da avenida Senador Roberto Simonsen e do Terminal de Transporte Urbano - Terminal Sul Jorge Ueno, além de ações importantes do departamento de Educação para o Trânsito.

A audiência foi conduzida pelo presidente da Comissão de Trânsito, Transporte e Mobilidade Urbana, Denis Claudio da Silva, o Filho do Pedrinho do Mercado, e também contou com a participação do presidente da Casa de Leis, Artur Takayama, assim como os vereadores Josias Ferreira Silva, o Josias Mineiro; Marcos Antonio dos Santos, o Maizena; André Dourado; e José de Oliveira Lima, o Zé Oliveira. 

Para todos os presentes, foram compartilhadas outras informações sobre a atuação nas ruas que, neste intervalo de tempo, proporcionou a instalação de 434 placas, tanto de trânsito quanto toponímicas, que garantem a identificação de ruas e praças; além de intervenções em 143 lombadas; e da revitalização de 367 faixas de pedestre. 

Na audiência, ainda houve menção às 14 novas rampas de acessibilidade e aos nove novos abrigos que foram construídos nos primeiros quatro meses de 2026, além dos 285 projetos elaborados pelo setor de Engenharia da pasta. Também foi citada a emissão de 628 credenciais de pessoas idosas, sendo 293 novas e 335 renovadas; e de outras 289 para pessoas com deficiência, sendo 92 novas e 197 renovadas.

Demais ações

Conforme foi demonstrado, o quadrimestre também foi marcado pelas entregas do prolongamento da avenida Senador Roberto Simonsen, que passou a conectar as ruas Masanosuke Shibata e José de Almeida, na região do Jardim Márcia, Jardim dos Ipês e Cidade Cruzeiro do Sul, às estradas dos Fernandes e Santa Mônica e à rua Regina Cabalau Mendonça, no Parque Santa Rosa; e também do Terminal de Transporte Urbano - Terminal Sul Jorge Ueno, instalado na estrada do Koyama, 365, que facilitou o deslocamento da população de Palmeiras para a região central, especialmente à Estação Suzano, da Linha 11 - Coral da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM).

No contexto da Educação para o Trânsito, o setor responsável organizou atividades mensais para garantir orientações aos condutores. Em fevereiro, foi distribuída uma cartilha de orientação nas escolas, para tornar o retorno às aulas mais seguro e responsável. Neste mesmo mês, equipes atuaram nas saídas de Suzano para alertar os munícipes que estavam viajando no feriado de Carnaval. Em março, por conta do mês dedicado às mulheres, a pasta organizou um evento sobre mecânica automotiva para elas. Em abril, uma nova atividade celebrou a Paz no Trânsito com mais uma ação no Terminal de Transportes Urbanos Vereador Diniz José dos Santos Faria, o Terminal Norte.

Galo destacou que o trabalho neste primeiro quadrimestre garantiu mais segurança nas vias. “Tivemos uma atuação expressiva com a operação ‘Tapa-Buraco’ e com o trabalho de sinalização, para reforçar a demarcação viária no solo e instalar novas placas em todas as regiões da cidade. Neste período, pudemos trabalhar a questão da segurança de diferentes aspectos, com o serviço nas ruas e as orientações para a população”, ressaltou o titular da pasta.

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