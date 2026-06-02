OAB Suzano promove campanha de doação de sangue em parceria com Hemocentro

A 55ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB Suzano), por meio da Comissão de Ação Social e Cidadania, promoverá no próximo dia 26 (sexta-feira) uma campanha de doação de sangue. A ação, realizada em parceria com o Hemocentro de Suzano, será realizada das 9 às 17 horas na instituição (Av. Antônio Marques Figueira, 1861 - Vila Figueira) e faz parte do movimento nacional Junho Vermelho, que visa a conscientização e incentivo à doação de sangue especialmente nas épocas mais frias do ano.



A iniciativa integra o calendário de ações sociais da subseção e reforça o compromisso da entidade com a cidadania e a responsabilidade social. Os interessados poderão realizar o pré-agendamento por meio de formulário disponibilizado em bit.ly/formulario_hemocentro.



Neste momento, o Hemocentro informa que os estoques dos tipos sanguíneos AB e B encontram-se em situação favorável. Por isso, a campanha dará prioridade aos doadores dos tipos O e A, cujos estoques estão em baixa e necessitam de reposição.



Para participar, é necessário atender aos critérios básicos para doação, como estar em boas condições de saúde, pesar mais de 50 quilos, estar descansado e alimentado, não ter consumido bebidas alcoólicas nas últimas 12 horas e respeitar os intervalos mínimos entre as doações. Algumas medicações, vacinas e procedimentos cirúrgicos podem impedir temporariamente a doação e deverão ser informados no momento do pré-agendamento.



A presidente da Comissão de Ação Social e Cidadania, Dra. Arielma Andrade, ressaltou o impacto da campanha para a comunidade. “Uma única doação pode beneficiar várias pessoas. Estamos falando de um gesto simples, mas que possui um enorme significado para quem depende dos estoques de sangue. Esperamos contar com a participação de todos, especialmente dos doadores dos tipos O e A, que são os mais necessários neste momento”, declarou.



O presidente da OAB Suzano, Dr. Fabrício Ciconi Tsutsui, destacou a importância da mobilização. “A advocacia tem um papel que vai além da atuação profissional. Participar de ações como esta é exercer cidadania e contribuir diretamente para a preservação da vida. Convidamos toda a advocacia e a população a se unirem a essa causa importante”, afirmou.