Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
terça 02 de junho de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 30/05/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Cidades

OAB Suzano promove campanha de doação de sangue em parceria com Hemocentro

Ação organizada pela Comissão de Ação Social e Cidadania será realizada no próximo dia 26 e busca reforçar os estoques dos tipos sanguíneos O e A

01 junho 2026 - 18h06Por De Suzano
A ação faz parte do movimento nacional Junho Vermelho, que visa a conscientização e incentivo à doação de sangue especialmente nas épocas mais frias do anoA ação faz parte do movimento nacional Junho Vermelho, que visa a conscientização e incentivo à doação de sangue especialmente nas épocas mais frias do ano - (Foto: Divulgação/OAB Suzano)

A 55ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB Suzano), por meio da Comissão de Ação Social e Cidadania, promoverá no próximo dia 26 (sexta-feira) uma campanha de doação de sangue. A ação, realizada em parceria com o Hemocentro de Suzano, será realizada das 9 às 17 horas na instituição (Av. Antônio Marques Figueira, 1861 - Vila Figueira) e faz parte do movimento nacional Junho Vermelho, que visa a conscientização e incentivo à doação de sangue especialmente nas épocas mais frias do ano. 


A iniciativa integra o calendário de ações sociais da subseção e reforça o compromisso da entidade com a cidadania e a responsabilidade social. Os interessados poderão realizar o pré-agendamento por meio de formulário disponibilizado em bit.ly/formulario_hemocentro. 

Neste momento, o Hemocentro informa que os estoques dos tipos sanguíneos AB e B encontram-se em situação favorável. Por isso, a campanha dará prioridade aos doadores dos tipos O e A, cujos estoques estão em baixa e necessitam de reposição.

Para participar, é necessário atender aos critérios básicos para doação, como estar em boas condições de saúde, pesar mais de 50 quilos, estar descansado e alimentado, não ter consumido bebidas alcoólicas nas últimas 12 horas e respeitar os intervalos mínimos entre as doações. Algumas medicações, vacinas e procedimentos cirúrgicos podem impedir temporariamente a doação e deverão ser informados no momento do pré-agendamento.

A presidente da Comissão de Ação Social e Cidadania, Dra. Arielma Andrade, ressaltou o impacto da campanha para a comunidade. “Uma única doação pode beneficiar várias pessoas. Estamos falando de um gesto simples, mas que possui um enorme significado para quem depende dos estoques de sangue. Esperamos contar com a participação de todos, especialmente dos doadores dos tipos O e A, que são os mais necessários neste momento”, declarou.

O presidente da OAB Suzano, Dr. Fabrício Ciconi Tsutsui, destacou a importância da mobilização. “A advocacia tem um papel que vai além da atuação profissional. Participar de ações como esta é exercer cidadania e contribuir diretamente para a preservação da vida. Convidamos toda a advocacia e a população a se unirem a essa causa importante”, afirmou.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Prêmio da Mega-Sena acumula 16 milhões e suzanenses não desanimam
Cidades

Prêmio da Mega-Sena acumula 16 milhões e suzanenses não desanimam

Suzano celebra o Mês do Meio Ambiente com série de atividades temáticas
Cidades

Suzano celebra o Mês do Meio Ambiente com série de atividades temáticas

Bunkyo Suzano recebe 400 pessoas em Campeonato de Sumô da Nova Central
Cidades

Bunkyo Suzano recebe 400 pessoas em Campeonato de Sumô da Nova Central

Eventos da 6ª Mostra de Dança de Suzano atraem mais de 11 mil pessoas
Cidades

Eventos da 6ª Mostra de Dança de Suzano atraem mais de 11 mil pessoas

Prefeito prestigia entrega da boina a cem atiradores do Tiro de Guerra de Suzano
Cidades

Prefeito prestigia entrega da boina a cem atiradores do Tiro de Guerra de Suzano

Serviços essenciais são mantidos no Corpus Christi e quatro pontos terão interdições no trânsito
Cidades

Serviços essenciais são mantidos no Corpus Christi e quatro pontos terão interdições no trânsito