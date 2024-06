Baby, me Leva!' promove adoção de 189 animais no ano

A Secretaria de Meio Ambiente de Suzano, por meio do Setor de Bem-Estar Animal, realizou no último domingo (09/06) mais uma edição do projeto “Baby, me Leva!” no Parque Municipal Max Feffer. A ação resultou na adoção de 17 animais, elevando o total para 189 adotados apenas neste ano por meio da iniciativa até o momento.

Desde sua criação, em 2021, o projeto contabiliza mais de 1.300 adoções. No primeiro semestre deste ano, 142 adoções foram realizadas durante eventos presenciais no Parque Max Feffer, enquanto outras 47 ocorreram por meio do site oficial.

O Setor de Bem-Estar Animal continua a buscar novas famílias para os animais por intermédio do site www.suzano.sp.gov.br/baby-me-leva. Interessados podem visualizar os animais disponíveis e, após o contato inicial, marcar uma visita. Nessa fase, os interessados são avaliados quanto ao perfil e têm a oportunidade de conhecer o pet. A adoção é oficializada após o preenchimento de um formulário, confirmando que o cuidado do animal passa a ser responsabilidade do adotante.

Nos eventos realizados no Parque, os candidatos respondem um questionário elaborado por Organizações Não Governamentais (ONGs), entidades e protetores parceiros com o objetivo de garantir que os animais não sofram maus-tratos. Além disso, é necessário apresentar um documento de identidade com foto e comprovante de residência. Em ambas as modalidades, o interessado precisa ser maior de idade.

A pasta também realiza parcerias com ONGs, entidades e protetores parceiros que desejam participar do projeto. Para tanto, é preciso entrar em contato pelo telefone (11) 4745-2055 ou comparecer na sede do órgão, que fica localizado no Centro Unificado de Serviços (rua Paulo Portela, 210), de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas.

Para a primeira-dama Larissa Ashiuchi, a adoção de animais é uma ação fundamental para o bem-estar dos pets. “O projeto ‘Baby, me Leva!’ tem sido um sucesso não apenas pelo número de adoções, mas também pela conscientização sobre a importância do cuidado e da responsabilidade com os animais. Continuaremos trabalhando para ampliar essas parcerias e garantir que cada vez mais animais encontrem lares amorosos e seguros," afirmou ela.

Larissa ainda destacou a importância do projeto para quem leva os animais para casa. “É gratificante ver o impacto positivo na vida das famílias, que podem desfrutar de uma ótima companhia, seja em casa ou em passeio. Torço para que mais cães e gatos possam encontrar uma família que os ame”, definiu a primeira-dama.