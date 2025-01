'Baby, me Leva!' terá edições presenciais em todos os finais de semana de fevereiro

A Secretaria de Meio Ambiente de Suzano organizará os eventos de adoção presencial do projeto “Baby, me Leva!” em todos os finais de semana de fevereiro. A programação do mês será aberta neste sábado (01/02), entre 10 e 16 horas, no PlayPet, espaço destinado à recreação dos animais que pode ser acessado pelo Viveiro Municipal Tomoe Uemura, localizado na avenida Senador Roberto Simonsen, 340, no Jardim Imperador.

Nas semanas seguintes, o evento está previsto para ocorrer no Parque Municipal Max Feffer (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 - Jardim Imperador) nos domingos dos dias 9 e 23 do mês, entre 10 e 17 horas. Já no sábado do dia 14 de fevereiro, entre 10 e 16 horas, haverá uma segunda edição no PlayPet, no mesmo horário da primeira atividade que será realizada no primeiro dia do mês.

O aumento do número de eventos presenciais de adoção responsável do projeto “Baby, me Leva!” neste ano é um dos objetivos do setor de Bem-Estar Animal. O secretário André Chiang tem conversado com representantes da iniciativa privada para discutir possíveis parcerias que intensifiquem as ações destinadas à melhoria da qualidade de vida dos pets.

Na última segunda-feira (27/01), o titular da pasta se reuniu com o setor de Marketing do Suzano Shopping e com a direção da empresa pet shop Amipet, para reforçar o diálogo sobre o tema. “Entendemos que é fundamental estarmos em contato permanente com todos que valorizam a causa animal e que podem contribuir com o nosso trabalho, por meio de ações que transmitam à população a relevância desse trabalho e a importância de encontrar novos lares para os pets”, declarou Chiang.

Em janeiro, 38 animais foram adotados nos dois eventos presenciais que foram realizados. A primeira ação realizada no Suzano Shopping, no dia 18, garantiu um novo lar para 22 pets, sendo 11 cães e 11 gatos. Já a segunda atividade, organizada no último domingo (26/01), no Parque Municipal Max Feffer, proporcionou a adoção de 16 pets, sendo 13 cães e três gatos. Outros seis cães foram encontrados por meio de consulta pelo site da prefeitura, totalizando 44 animais adotados neste ano de 2025.

Aqueles que não puderem comparecer aos eventos podem acessar o endereço eletrônico www.suzano.sp.gov.br/baby-me-leva, onde poderão visualizar os animais disponíveis e agendar uma visita para conhecer o pet. A adoção é finalizada com o preenchimento de um termo de responsabilidade. Os munícipes que tiverem dúvidas sobre o processo de adoção podem entrar em contato pelo telefone (11) 4745-2055 ou enviar e-mail para babymeleva@suzano.sp.gov.br.