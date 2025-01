'Baby, me Leva!' terá edições presenciais em todos os finais de semana de fevereiro

A Secretaria de Meio Ambiente de Suzano organizará os eventos de adoção presencial do projeto “Baby, me Leva!” em todos os finais de semana de fevereiro. A programação do mês será aberta neste sábado (01/02), entre 10 e 16 horas, no PlayPet, espaço destinado à recreação dos animais que pode ser acessado pelo Viveiro Municipal Tomoe Uemura, localizado na avenida Senador Roberto Simonsen, 340, no Jardim Imperador.

Nas semanas seguintes, o evento está previsto para ocorrer no Parque Municipal Max Feffer (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 - Jardim Imperador) nos domingos dos dias 9 e 23 do mês, entre 10 e 17 horas. Já no sábado do dia 14 de fevereiro, entre 10 e 16 horas, haverá uma segunda edição no PlayPet, no mesmo horário da primeira atividade que será realizada no primeiro dia do mês.

O aumento do número de eventos presenciais de adoção responsável do projeto “Baby, me Leva!” neste ano é um dos objetivos do setor de Bem-Estar Animal. O secretário André Chiang tem conversado com representantes da iniciativa privada para discutir possíveis parcerias que intensifiquem as ações destinadas à melhoria da qualidade de vida dos pets.

Na última segunda-feira (27/01), o titular da pasta se reuniu com o setor de Marketing do Suzano Shopping e com a direção da empresa pet shop Amipet, para reforçar o diálogo sobre o tema.