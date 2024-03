Bairro Jardim Maitê, em Suzano, recebe serviços da Van da Boa Energia da EDP

Moradores do bairro Jardim Maitê, em Suzano, recebem, entre 11 a 15 de março, a Van da Boa Energia da EDP, que garante o acesso facilitado a uma série de serviços oferecidos pela Distribuidora de energia do Alto Tietê.

As Vans da Boa Energia, veículos de atendimento itinerante da EDP completam, em 2024, cinco anos de atuação, com benefícios para clientes localizados nas 28 cidades que compõem a área de concessão da EDP no Estado de São Paulo. Para se ter uma ideia, somente no ano passado, foram realizados 5.900 atendimentos nos municípios, o que representa uma média mensal superior a 490 atendimentos.

As unidades volantes de atendimento evitam que os clientes tenham que se deslocar até uma agência física da distribuidora para realizar solicitações e serviços. Entre os serviços mais procurados pela população estão a emissão de segunda via da conta de luz, acordos para pagamento de débitos e o cadastro na Tarifa Social de Energia Elétrica.

Os serviços da van no bairro Jardim Maitê ficam disponível das 9h às 16h, na Estrada do Areião, n° 1.750, ao lado do campo.

Tarifa Social de Energia

Na Van da EDP, é possível obter informações importantes sobre a Tarifa Social de Energia Elétrica, benefício que pode reduzir em até 65% a conta de energia elétrica das famílias inseridas nos programas sociais do Governo Federal. O desconto é concedido para os primeiros 220 kWh consumidos mensalmente por clientes residenciais, classificados como de baixa renda. O benefício varia de acordo com a faixa de consumo mensal (kWh/mês) e é aplicado somente a uma unidade consumidora por família. O cadastro e mais detalhes também estão disponíveis no site www.edp.com.br/tarifasocial

Somente em Suzano, 24.497 famílias têm potencial de serem inseridas no cadastro, conforme dados atualizados de dezembro de 2023. Estes moradores não podem ser incluídos de forma automática no benefício devido ao número da instalação elétrica da residência não estar vinculado à pessoa inscrita no CadÚnico.

Nestes casos, a atualização cadastral para começar a receber o benefício pode ser realizada pelo portal da EDP, www.edp.com.br/tarifasocial, pelo WhatsApp (11) 93465-2888 ou por meio do 0800 721 0123, informando o número da instalação e os dados referentes ao CadÚnico. Com a validação das informações, o desconto já é aplicado a partir da próxima fatura. Vale lembrar que para o recebimento do benefício não é obrigatório o membro familiar ser o titular da conta de energia, basta apenas informar o vínculo com o imóvel.

SERVIÇO:

Confira abaixo o cronograma de visita da van da Boa Energia em Suzano, em março:

Bairro: Jardim Maitê

Data: de 11 a 15

Horário: 9h às 16h

Endereço: Estrada do Areião, n° 1.750, ao lado do campo

